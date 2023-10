Ex-namorado é preso suspeito de matar mulher encontrada dentro de bueiro em Santa Bárbara

Maria Carolina Almeida Vieira tinha 26 anos - Foto: Reprodução/Facebook

Policiais civis do 2º DP (Distrito Policial) de Santa Bárbara identificaram nesta quinta-feira (26) a mulher encontrada morta dentro de um bueiro no Jardim Pérola, na quarta, e prenderam o ex-namorado dela, que teria confessado o assassinato.

A vítima foi identificado como Maria Carolina Almeida Vieira, de 26 anos, e o suspeito é José Albert Menezes, 24.

Ele foi localizado em um hipermercado no Jardim Pérola, onde trabalhava como repositor. Segundo a polícia, o homem confessou que matou a vítima com um golpe de mata-leão e, durante a madrugada, jogou o corpo no bueiro.

O crime ocorreu no dia 18 de setembro, mas o corpo da vítima só foi localizado na quarta, depois que um funcionário de uma empresa de gás abriu a tampa. Ele localizou o cadáver em avançado estado de decomposição, no cruzamento entre as ruas do Chá e do Couro, também no Jardim Pérola.

Após a localização do corpo, os policiais foram procurados pelos familiares de Maria Carolina, que residem em Aracaju (SE), informando sobre o desaparecimento da jovem, que tinha as mesmas caraterísticas da vítima encontrada.

De acordo com a polícia, o corpo estava sem a cabeça, mas, na verdade, ela pode ter se separado do corpo por conta do avançado estado de decomposição, e a polícia vai tentar localizá-la.

Corpo foi localizado no Jardim Pérola – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Um tufo de cabelo longo preto encontrado no bueiro é semelhante aos da vítima. A jovem também tinha tatuagens que foram identificadas no cadáver.

Os investigadores, com a coordenação do delegado Gabriel Fagundes Toledo Netto, conseguiram confirmar a identidade da vítima e esclareceram o feminicídio um dia depois da localização do corpo.

Na delegacia, o suspeito relatou aos policiais que matou porque perdeu a cabeça, por ciúmes. O casal se conheceu em Aracaju e residia em Santa Bárbara d’Oeste há um ano e meio. Eles tinham se separado há quatro meses, mas, nesse período, às vezes se encontravam. Em uma dessas ocasiões, ocorreu o assassinato.

A Polícia Civil confirmou que a motivação foi por ciúmes. O suspeito teria relatado que “matou mesmo amando a ex”.