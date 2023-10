PM confirmou que o corpo foi achado sem a cabeça no cruzamento da Rua do Chá com a Rua do Couro

Um funcionário de uma empresa terceirizada localizou o corpo de uma mulher junto de uma caixa de telefonia dentro de um bueiro, no Jardim Pérola, em Santa Bárbara d’Oeste, na tarde desta quarta-feira.

A PM (Polícia Militar) confirmou que o corpo estava sem a cabeça. O caso será apurado pela Polícia Civil. O cadáver ainda não foi identificado.

Corpo foi localizado no Jardim Pérola – Foto: Cristiani Azanha / Liberal

José Walter dos Santos realizava o mapeamento para verificar tampas de caixas de telefonia subterrâneas, para a construção de redes. Ao abrir a tampa na Rua do Chá, cruzamento com a Rua do Couro, localizou o corpo. “Fiquei assustado e imediatamente liguei para a polícia”, disse.

A PM isolou o trecho mais próximo do bueiro até a chegada dos peritos do IC (Instituto de Criminalística) de Americana.

“Fomos informados somente sobre a localização do corpo, mas por enquanto não podemos dar outras informações. Apenas preservamos o local para o trabalho dos Bombeiros e peritos”, explicou a tenente da PM, Aiany Alves de Souza.

Como o cadáver estava em avançada situação de decomposição, um bombeiro precisou se paramentar para descer na tubulação.

O corpo estava sem a cabeça e, além do tronco, foram achados fios de cabelo no local, que serão analisados e ajudarão na identificação da vítima.

“O corpo estava em uma profundidade de 2,5 metros em um duto com cabo de telefonia. Tinha um acúmulo de água, possivelmente por conta das chuvas. Acreditamos que estava no local há uns 30 dias. A retirada foi complexa”, disse o sargento dos Bombeiros, Júlio César Sebastião.

Ele informou que no início do mês esteve no mesmo local, por conta do cheiro forte, mas nada foi achado. “Como encontramos um gato morto perto da escola, considerávamos que seria isso.”

O cadáver foi levado ao IML (Instituto Médico Legal) de Americana para a realização de exame necroscópico e identificação.