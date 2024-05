Em reestruturação, festa da Paróquia São João Batista, no Mollon, fecha parceria com o Grupo Liberal

O Grupo Liberal e a Paróquia São João Batista, no Mollon, em Santa Bárbara d’Oeste, firmaram parceria para cobertura jornalística e social da Festa do Padroeiro São João, que vai acontecer entre os dias 14 e 16 de junho. O acordo foi tratado em reunião realizada na última sexta-feira (24), na sede da empresa.

A organização do evento, que está se reestruturando para atender um público maior, espera receber ao menos 10 mil pessoas durante os três dias de celebração.

Representantes da empresa e da festa se reuniram para tratar do acordo – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

A escolha pela parceria com o Grupo Liberal, segundo o coordenador da equipe de festa, André Aparecido de Souza, se dá pelo público-alvo do evento, bastante presente entre os ouvintes da FM Gold 94.7, além da credibilidade do LIBERAL.

Essa avaliação é bem vista pelo diretor comercial do Grupo Liberal, Fernando Giuliani. Segundo ele, essas parcerias surgem porque a empresa oferece uma gama de possibilidades de divulgação, entre jornal impresso, site, redes sociais, rádios e canais de divulgação no WhatsApp.

“Nós percebemos que esse público 30+, presente entre os ouvintes, é também o que gosta desse estilo de festa. Então começamos a trabalhar com esse nicho para oferecer qualidade em nossas parcerias, incluindo nosso trabalho de cobertura social e jornalística”, afirma.

Hoje, o Grupo Liberal é composto pelo jornal impresso, pelo site liberal.com.br, pelas rádios FM Gold 94.7, Clube AM 580 e Zé FM 76.3, e pelos perfis em redes sociais.

O padre Claudio César de Carvalho, recém-recuperado de um AVC (Acidente Vascular Cerebral), do qual foi vítima em janeiro deste ano, e recém-chegado à paróquia, vê essa festa como um desafio, no qual pretende se engajar para fazer do evento um sucesso.

“A gente tem de se motivar, criar iniciativas. Apesar de ser um grande desafio essa reestruturação na festa, precisamos encarar e agir”, diz.

A festa da Paróquia São João Batista é tradicional na cidade e os primeiros possíveis registros são do ano de 1975. De lá para cá, muita coisa mudou.

Houve um período de expansão física com investimentos da prefeitura, depois a opção foi tornar a quermesse um evento mais íntimo com a retirada desse aporte, e agora a paróquia fez melhorias estruturais, como no portão da igreja, por exemplo, para ampliar novamente o espaço e assim receber mais festeiros.

O objetivo é deixar a festa com a cara do padroeiro, com comidas típicas, e deste modo resgatar as raízes da paróquia.

O evento terá shows de Fábio Menezes e Felipe, no dia 14 (sexta-feira), a partir das 19h; e da Banda Ar 40, no dia 15, no mesmo horário. No domingo, haverá show de prêmios a partir das 13h. Entre os prêmios, há televisão, motocicleta, notebook e máquina de lavar.

Além de todas essas atrações, a praça de alimentação estará repleta de opções típicas e serviços de bar. A festa contará, ainda, com brinquedos para as crianças e a venda do tradicional bolo de São João Batista.