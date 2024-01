Padre designado para assumir a Paróquia São João Batista, no Mollon, é internado com suspeita de AVC

Segundo a Diocese, ele está em estado estável, consciente, se movimenta e se alimenta de forma autônoma - Foto: Reprodução

O padre Claudio César de Carvalho, de 51 anos, que foi designado como novo pároco da Paróquia São João Batista, no bairro Mollon, em Santa Bárbara d’Oeste, foi internado nesta quinta-feira (25), com suspeita de ter sofrido um AVC (Acidente Vascular Cerebral) leve.

De acordo com a Diocese de Piracicaba, ele está em estado estável, consciente, se movimenta e se alimenta de forma autônoma. A diocese afirmou ainda que o padre está passando por uma série de exames e aguarda um posicionamento da equipe médica. Segundo a família, o diagnóstico de AVC ainda não tinha sido confirmado até as 11 horas da sexta-feira (26), mas essa era a suspeita.

No momento, o padre ainda atua na Paróquia São Pedro, em São Pedro, onde tomou posse em 14 de junho de 2021. Antes, foi pároco da Nossa Senhora do Rosário, em Charqueada, por aproximadamente quatro anos.

Ainda segundo a diocese, ele também é coordenador da Região Pastoral São Pedro, membro do Conselho Diocesano de Presbíteros, do Conselho Diocesano de Pastoral e do Secretariado Diocesano de Pastoral. É animador diocesano da Mãe Rainha e da Pastoral Presbiteral e também professor da Escola de Formação para Agentes de Pastoral, em Santa Bárbara d’Oeste e em São Pedro.

Claudio já foi administrador paroquial da Quase-paróquia Nossa Senhora do Rosário da Pompéia, em Piracicaba. Antes exerceu o ministério na Paróquia Imaculada Conceição, em Santa Bárbara d’Oeste, como vigário paroquial.

Foi pároco da Paróquia Santo Antônio, em Santa Bárbara d’Oeste, de 14 de setembro de 2007 a 31 de janeiro de 2017. Foi coordenador da Região Pastoral Santa Bárbara. Foi membro do Colégio dos Consultores. Também foi animador diocesano da Pastoral de Música Litúrgica e da Pastoral da Pessoa Idosa. Integrou a Comissão do Jubileu dos 75 anos da Diocese de Piracicaba.