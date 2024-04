Unidade vai atender mais de 10 mil moradores da região do Jardim Pérola, Cidade Nova e Jardim Esmeralda

Com o objetivo de desafogar os dois prontos-socorros de Santa Bárbara d’Oeste que atendem casos de urgência e emergência, o Complexo Regional de Saúde do Jardim Pérola, em Santa Bárbara d’Oeste, foi inaugurado nesta segunda-feira (15).

Espaço tem quase mil metros quadrados de área construída – Foto: Prefeitura de Santa Bárbara/Divulgação

A unidade fica entre as ruas do Couro, Algodão, Florianópolis e do Chá. O espaço tem quase mil metros quadrados de área construída.

Durante a inauguração, o prefeito Rafael Piovezan (PL) fez uma homenagem para a ex-secretária de Saúde Lucimeire Cristina Coelho Rocha, que morreu em janeiro de 2024. Ela foi servidora concursada por 25 anos.

“Essa foi a primeira obra que planejamos, que inclusive conta com energia solar fotovoltaica. Todo o prédio é climatizado, pois queremos um atendimento humanizado. Aqui fica registrado uma conquista também da Lucimeire, que mesmo diante de todas as dificuldades, nunca deixou que nos faltasse a coragem”, destacou Piovezan.

“O Centro Regional do Jardim Pérola será um marco para a Zona Leste. Dos oito consultórios, quatro serão destinados para os médicos da família”, completou o prefeito.

O secretário de Saúde Marcus Pensuti explicou que as consultas e exames já começam a ser marcados nesta semana. “A nova unidade vai facilitar a locomoção e atenderá mais de 10 mil moradores do Jardim Pérola, Cidade Nova e Jardim Esmeralda”, disse Pensuti.

Inaugurações

O chefe do Executivo antecipou que pretende entregar o novo Laboratório de Análises Clínicas, ao lado do Complexo Regional, em duas semanas.

Já no período de 45 dias, pretende inaugurar o Complexo Regional no Jardim Europa. Também estão na lista da prefeitura o novo Centro de Referência em Saúde da Mulher e o Caps (Centro de Atenção Psicossocial) Infantil do São Francisco 2.

Por último, está programada a “Cidade Saúde”, prédio de três andares e 3,6 mil metros quadrados que abrigará diversos setores, entre eles o Centro de Especialidades, Central de Regulação, Atenção Básica e Vigilância em Saúde e a própria Secretaria de Saúde.