Carro pega fogo na SP-304, em Santa Bárbara

Ocorrência foi atendida pelo Corpo de Bombeiros - Foto: Cristiani Azanha/Liberal

Um carro pegou fogo na Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), em Santa Bárbara d’Oeste, na manhã desta quarta-feira (29). O incêndio foi causado, possivelmente, por uma pane elétrica, de acordo com o Corpo de Bombeiros. Ninguém se feriu.

O motorista Lucas Mário Dias, funcionário de uma locadora, contou ao LIBERAL que tinha acabado de sair da agência, em Americana, com destino a Limeira. Segundo ele, após uma subida na rodovia, o veículo começou a perder força.

“Assim que parei o carro, já percebi que estava saindo fumaça do capô e rapidamente o fogo tomou conta do veículo”, afirmou.

O bombeiro André Penachione disse que o trabalho para conter o fogo foi mais demorado porque o motorista tinha acabado de encher o tanque com etanol. O carro, um Jeep Compass, tinha seguro.

O caso aconteceu por volta das 10h30, no km 140, próximo ao acesso para a Rodovia dos Bandeirantes (SP-348), na pista sentido Piracicaba.

Conforme o LIBERAL havia noticiado, outro acidente ocorreu próximo ao local, no outro lado da rodovia, na noite desta terça. Um carro ficou destruído após invadir a pista contrária e bater de frente com um caminhão. O motorista do carro sofreu apenas ferimentos leves, e o caminhoneiro não se feriu.