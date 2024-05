Carreta com doações para o RS tomba na Rodovia dos Bandeirantes, em Santa Bárbara

Carreta com doações para o Rio Grande do Sul tombou na Bandeirantes, em Santa Bárbara - Foto: Pedro Torres/EPTV Campinas

Uma carreta que carregava doações para o Rio Grande do Sul tombou na noite desta quarta-feira (8) no trecho da Rodovia dos Bandeirantes (SP-348), em Santa Bárbara d’Oeste. O veículo pertencia aos Correios. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, a carga não teve danos. O motorista teve apenas escoriações.

O acidente ocorreu por volta de 21h, na altura do quilômetro 129, no sentido interior-capital. Em entrevista à EPTV Campinas, o motorista afirmou que perdeu o controle do veículo, que acabou tombando na pista, que precisou ser interditada para o atendimento da ocorrência.

A carreta estava carregada com 19 toneladas de doações feitas em Ribeirão Preto. A carga tinha garrafas de água, alimentos, roupas, produtos de limpeza e higiene pessoal e ração para animais.

Em nota, os Correios informaram que, durante a madrugada, equipes realizaram uma operação e recuperaram os donativos envolvidos no acidente. “Toda a carga com doações destinadas às vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul foi recuperada e já está seguindo o fluxo postal normalmente”, informaram.

Veja como ajudar em Americana e região

Os municípios da RPT (Região do Polo Têxtil) têm se mobilizado para ajudar as vítimas dos temporais que atingiram e causaram enchentes no Rio Grande do Sul.

Nesta segunda-feira (6), prefeituras, órgãos públicos e empresas privadas divulgaram iniciativas para ajudar os mais de 300 municípios gaúchos afetados, conforme boletim do Governo do Rio Grande do Sul.