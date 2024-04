Bebê de quatro meses sofre lesão durante atendimento médico e pais acusam PS e hospital de negligência

Os pais da bebê Aylla Karollyne Arantes, de cinco meses, acusam o Pronto-Socorro Dr. Edison Mano e o Hospital Santa Bárbara de negligência após a filha ter uma lesão na mão esquerda ocasionada pela falta de cuidado com um acesso a medicamento venoso e precisar passar por cirurgia. O caso aconteceu em março e foi comunicado à Polícia Civil no dia 19 deste mês.

Criança precisou passar por uma cirurgia no Hospital Estadual de Sumaré – Foto: Divulgação

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Em entrevista ao LIBERAL no último domingo (21), os pais relataram que levaram a filha com febre e tosse ao Pronto-Socorro Dr. Edison Mano no dia 24 de março, por volta de 3h. Segundo eles, a filha passou por atendimento na pediatria, foi medicada e diagnosticada com bronquiolite e início de pneumonia.

Após o diagnóstico, Aylla foi transferida, por volta de 15h, ao Hospital Santa Bárbara e, segundo os pais, o acesso realizado na mão para medicação não foi conferido pela equipe médica. No segundo dia de internação, a mãe notou que o braço da filha estava inchado e chamou uma enfermeira, que notou um edema e solicitou a presença de um médico.

Após os cuidados médicos, a criança foi transferida para o HES (Hospital Estadual Sumaré) onde terminou o tratamento da bronquiolite e, em seguida, passou por uma cirurgia na mão por conta da ferida. O procedimento foi realizado no dia 16 deste mês e a bebê, agora com cinco meses, recebeu alta no dia seguinte.

Aylla Karollyne Arantes recebeu alta no último dia 17 – Foto: Divulgação

Após a filha receber alta, os pais procuraram o plantão policial do município, no dia 19, e registraram um boletim de ocorrência em busca de justiça pelo que aconteceu. Ao LIBERAL, eles relataram ainda a falta de aparelhos específico na Santa Casa e disseram que, por conta disso, passaram a noite segurando a máscara de oxigênio da filha.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Outro lado

O LIBERAL questionou o Pronto-Socorro Dr. Edison Mano e o Hospital Santa Bárbara. Segundo a assessoria de imprensa da prefeitura, responsável pelo PS, os profissionais que atuam na rede municipal de saúde são sempre pautados pelas boas práticas e melhores técnicas aplicáveis, porém, não deu detalhes sobre o atendimento prestado à criança.

“Visando a preservação do sigilo e da confidencialidade, informações detalhadas sobre atendimentos realizados na rede municipal de saúde somente são passados diretamente aos pacientes e, em alguns casos, aos seus familiares.”, trouxe trecho da nota.

A Secretaria de Saúde de Santa Bárbara d’Oeste orientou inclusive que pacientes ou familiares com queixas procurem a ouvidoria do SUS (Sistema Único de Saúde). Os contatos são: 0800-770-6378, e-mail: ouvidoriasus.saude@santabarbara.sp.gov.br, ou pessoalmente no endereço: Rua Graça Martins, 436 – Centro.

O Hospital Santa Bárbara também foi questionado, mas não se manifestou.