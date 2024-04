Situação aconteceu em março e foi comunicada à Polícia Civil no dia 19 deste mês; menina precisou passar por cirurgia de reconstrução

O Hospital Santa Bárbara está investigando o caso da bebê Aylla Karollyne Arantes, que teve a mão lesionada pela falta de cuidado com um acesso a medicamento venoso.

Aylla Karollyne Arantes recebeu alta no último dia 17 – Foto: Divulgação

O caso aconteceu em março, quando a criança tinha quatro meses, e foi comunicado à Polícia Civil no dia 19 deste mês. A menina precisou passar por uma cirurgia de reconstrução.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A unidade de saúde se manifestou apenas nesta quinta-feira (25). Segundo nota, o Hospital Santa Bárbara, que é mantido pela Santa Casa de Misericórdia de Santa Bárbara d’Oeste, “está conduzindo uma investigação interna completa para apurar todos os fatos e identificar se houve falhas no atendimento prestado a Aylla.”

O hospital também se colocou à disposição da família, oferecendo suporte durante o período de investigação.

“Reiteramos nosso compromisso com a transparência e a excelência no cuidado de saúde e estamos totalmente dedicados a esclarecer quaisquer dúvidas ou preocupações que a família possa ter em relação a este caso”, traz trecho do documento.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

A assessoria do hospital ainda pontou que não poderia passar mais dados sobre o atendimento da bebê, por conta do compromisso de confidencialidade e ética.

A Prefeitura de Santa Bárbara, que já havia se posicionado sobre o atendimento inicial da bebê, no Pronto-Socorro Dr. Edison Mano, explicando que eventuais queixas poderiam ser encaminhadas à Secretaria de Saúde, falou novamente nesta quinta sobre o caso.

“No período em que esteve no Pronto-socorro, a criança não apresentou nenhum problema relacionado à punção realizada para fazer a medicação, de modo que o acesso permaneceu sem qualquer anomalia durante todo o processo da transferência para o hospital.”

CASO

Em 24 de março Aylla precisou de atendimento médico no PS Dr. Edison Mano, por conta de tosse e febre alta. Ela foi diagnosticada com bronquiolite e início de pneumonia.

Na data a criança foi medicada e transferida ao Hospital Santa Bárbara com um acesso venoso na mão esquerda.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Dois dias após a internação, a mãe de Aylla notou a mão da filha inchada e chamou a equipe médica.

A criança foi transferida ao HES (Hospital Estadual Sumaré), onde terminou o tratamento da bronquiolite e passou por uma cirurgia na mão.

O procedimento foi realizado no dia 16 deste mês e a bebê recebeu alta no dia seguinte.



Dois dias depois, os pais da criança procuraram a Polícia Civil e registraram um boletim de ocorrência contra os dois hospitais que atenderam a menina. Eles apontam negligência.