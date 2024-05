Criminoso ‘pesca’ envelope de depósito em caixa eletrônico de banco em Santa Bárbara

PMs encontraram um pedaço de madeira que foi inserido no compartimento de recolha de envelopes

Um criminoso usou um pedaço de madeira para arrombar um caixa eletrônico da agência do Santander, no Centro de Santa Bárbara d’Oeste, na tarde deste sábado (4). Ele chegou a pedir ajuda para um cliente que estava no banco para ajudá-lo a “pescar” um envelope.

Mas ao perceber que se tratava de um furto, o cliente saiu do banco e o criminoso acabou fugindo levando algo que aparentava ser um envelope. O caso foi registrado como furto. Ninguém foi preso.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Por volta das 14h30, os policiais foram acionados pela empresa terceirizada de segurança do banco informando sobre um possível furto em andamento. Quando chegaram a agência, constataram que o alarme foi acionado e havia uma nuvem de fumaça.

Os PMs encontraram um pedaço de madeira que tinha sido inserido no compartimento de recolha de envelopes. Também encontraram outro pedaço de madeira com uma fita de tecido que possivelmente seria usado para “pescar” os envelopes.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

O cliente que estava ao lado de fora do banco relatou que flagrou um homem tentando arrombar o equipamento e que ele chegou a lhe pedir ajuda. A testemunha contou que negou e saiu às pressas dizendo que chamaria a Guarda Municipal.

O suspeito chegou a colocar algo debaixo da roupa e fugiu em uma motocicleta que estava estacionada na Rua Dona Margarida. A fuga foi flagrada pela câmera administrada pela Guarda Municipal, mas por enquanto ninguém foi identificado.