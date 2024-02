Roberto Carlos, The Voice, serestas: as histórias de Gilson, músico e autor de nova marchinha do Carnaval barbarense

O aposentado Gilson Antônio Fernandes, de 74 anos, e seu violão com certeza têm muita histórias para cantar, ou melhor, contar.

Autor de mais de 50 composições, ele usa a música como forma de homenagear pessoas e situações da vida cotidiana. Hoje, logo mais às 15h, quando o bloco “Apareceu a Margarida” descer a Avenida Monte Castelo, em Santa Bárbara d’Oeste, ele também será uma das vozes que puxará as marchinhas e apresentará a sua mais recente composição, “Apareceu a Margarida”.

Talentoso, Gilson tem facilidade em compor. “Para mim, as canções que escrevi são como filhos e lembro todas de cor”, orgulha-se.

Filho de um trombonista e irmão de uma professora de acordeon, Gilson conta que nasceu no meio musical. “A primeira vez que cantei em público tinha 5 anos”, recorda. Prodígio, ele chegou a ganhar por quatro anos consecutivos a “Grande Gincana Kibon”, promovida pela TV Record, o primeiro programa de auditório infantil do Brasil.

“Era como um The Voice Kids, mas um pouco diferente porque tinha os melhores do mês, que depois concorriam aos melhores do ano”, explica.

Com o tempo, foi se envolvendo cada vez mais no meio, tendo como marco o período em que trabalhou na equipe de apoio do cantor Roberto Carlos, na época áurea da Jovem Guarda.

Nesse trabalho, costumava abrir os shows do rei. “Fiquei de 66 a 67 na produção dele, então, vivi muita coisa. Roberto é uma pessoa fantástica”, lembra.

Na época da Jovem Guarda, Gilson à direita de Roberto Carlos – Foto: Arquivo Pessoal

Apesar de boas memórias do cantor, o aposentado não esconde uma frustração. “Uma vez apresentei uma música para ele e ele falou que era muito boa, só que eu estava cantando um amor passado e ele estava cantando um amor presente. Depois, disse que eu tinha uma voz aveludada e que me apresentaria um produtor, só que na época acabou não dando certo, em função da rápida ascensão de Roberto, aí nunca mais consegui chegar perto dele”.

Infelizmente, quando Gilson gravaria o primeiro disco, uma rouquidão de última hora o impediu. “Me apresentaria no programa do comunicador Júlio Rosenberg. Tinha feito shows quinta, sexta e sábado. No domingo, acordei sem voz, porque estava com um calo. Precisei fazer uma raspagem na corda vocal, tentei continuar, mas não consegui. Aos 20 anos, encerrei a carreira.”

O retorno

Nascido em Guarulhos, Gilson veio para a região em 1976, quando ainda tinha 27 anos. Na época, ele se mudou para trabalhar na indústria têxtil e logo se inspirou na cidade de Americana para compor o samba “Filho Adotivo”.

No início dos anos 2000, ele fez um CD apenas com canções católicas, contudo, nunca divulgou o trabalho. “Senti no meu coração o desejo de fazer uma música sobre o calvário de Maria, então, acabei de rezar e escrevi ela inteira.”

Ainda menino, na época da Grande Gincana Kibon da TV Record – Foto: Arquivo Pessoal

Apesar desse breve ensaio de retorno, Gilson não se envolveu mais no universo artístico até 2016, quando conheceu o grupo Amigos Seresteiros. “Fui convidado para assistir um encontro deles na Estação Cultural. Chorei muito quando os vi cantando. Com eles, voltei a compor, cantar, então, sempre digo que os Seresteiros deram vida a minha vida”, acrescenta.

Muito ativo, o grupo tem como objetivo resgatar a seresta. “Cantamos canções do passado e levamos emoção para muitos corações.”

The Voice. Em 2022, Gilson viveu mais um grande momento. Após ser relacionado entre os 60 melhores candidatos de todo Brasil, ele foi convidado para participar do The Voice+, da TV Globo.

Infelizmente, novamente os imprevistos impediram o aposentado de realizar o sonho, a começar pelo voo cancelado.

“Precisava estar no Rio de Janeiro às 9h e acabei chegando quase 11h”. Ainda assim, ele chegou a ensaiar, gravar a entrevista com André Marques, porém, devido a um problema com o celular, ficou incomunicável no quarto de hotel e perdeu a vez da apresentação.

Gilson e seu violão têm “muitas histórias para cantar” – Foto: Claudeci Junior / Liberal

“Foi tão frustrante que cheguei a colocar o meu violão à venda. Tudo aquilo me fez reviver todas as dificuldades que já tinha passado”, lamenta.

Esperança

Ainda assim, o amor pela música falou mais alto e a participação nos Seresteiros fez com que ele refletisse sobre seu talento e voltasse a se alegrar.

“Tudo que me magoou é coisa do passado. Eu amo demais minha família, tenho os Seresteiros, minha segunda família, e tenho consciência que o dom que Deus me deu é um presente, então, eu me sinto muito grato por tudo”, diz.

Atualmente, Gilson está gravando um CD autoral com 12 músicas, sendo que duas faixas já estão prontas. Questionado sobre o que pretende com o trabalho, ele mantém a humildade e resiliência que, assim como o amor à música, lhe acompanharam até aqui. “Apenas deixar registrada a minha música. Só isso”, finaliza.