Dentro de um Monza 88, os sonhos de MC Rayzin

MC Rayzin no estúdio improvisado no Monza 88 - Foto: Leonardo Matos/Liberal

Quem olha o Chevrolet Monza SLE, 1988, encostado em uma rua da Vila Bertini, em Americana, não imagina que por trás da pintura desgastada pelo tempo sonhos estão sendo produzidos.

Há alguns meses, o técnico de rastreador Ray Sebastião dos Santos, de 19 anos, transformou seu carro em um estúdio onde escreve e produz suas músicas de “funk consciente”, estilo musical conhecido por promover debate sobre temas sociais importantes, levando mensagens de liberdade, esperança e paz, especialmente para jovens de periferia.

MC Rayzin, como é conhecido no meio, acredita que seu carro-estúdio é pioneiro e, por essa razão, escreveu ao LIBERAL contando sua história. “Pode pesquisar aí, eu e meus amigos já procuramos na internet e não achamos nada parecido. O máximo que achamos é carro de som, mas como o meu, não tem”, afirma.

Curiosamente, o carro que virou estúdio, onde o jovem trabalha para quem sabe um dia estourar no estilo, também é fruto de um desejo realizado. “Eu comprei ele há um ano e meio, porque tinha o sonho de ter um carro.”

Criatividade

A ideia de transformar o automóvel em um estúdio surgiu para sanar uma dificuldade. Segundo Rayzin, a casa humilde onde mora com a namorada, a mãe, o padrasto e uma irmã que é PcD (Pessoa com Deficiência), não possui muito espaço, portanto lhe faltava um lugar tranquilo para poder escrever e gravar suas músicas. “Normalmente produzo de madrugada, porque trabalho o dia todo,” argumenta.

Além disso, o alto custo da produção em estúdio também foi um agravante. Assim, o jovem precisou usar a criatividade para continuar sonhando com o universo artístico. “Um dia fui gravar no carro e percebi que, se fizesse algumas adaptações, daria pra fazer meu estúdio. Aí, pesquisei, procurei aprender, fiz tudo sozinho e está aí o resultado.”

Praticamente montado no banco traseiro do carro, o estúdio é composto por espumas para o isolamento acústico, microfones, abafador de voz, fones de retorno e um notebook recém adquirido. “Estou satisfeito com o resultado. Dá um certo trabalho porque, às vezes, passa uma moto na rua ou algum outro barulho vaza, já que é uma via pública, mas aí a gente grava de novo e tudo se resolve.”

Até aqui, o investimento para montar o estúdio adaptado foi de cerca de R$ 1,2 mil. No entanto, ele admite que ainda quer incrementar o projeto. “Fui comprando tudo aos poucos, de acordo com minhas condições. Agora já está quase tudo certo e, pelo que planejei, só estão faltando mesmo duas caixas de som.”

Compartilhando objetivos

Atualmente, além de fazer suas próprias produções no espaço, Rayzin ajuda os amigos. “Não cobro nada, porque sei como é não ter um lugar e também quero motivar outros jovens a serem MCs a irem pelo caminho da música, ficarem longe de drogas, seguirem esse lance do consciente.”

Apesar de poder rodar, o carro fica parado, pois necessita de algumas manutenções. Um dos desejos do rapaz é poder fazer uma reforma no velho Monza, que ele afirma ter se tornado uma espécie de talismã em sua vida. “Mesmo que eu chegue a explodir na mídia, nunca vou me desfazer dele.”

Monza fica estacionado na frente da casa do jovem que usa o carro para produzir suas próprias músicas e a dos amigos – Foto: Leonardo Matos_Liberal

Trajetória

Ray começou a se interessar pelo universo musical ainda na infância, incentivado pelo pai, que dizia que ele seria cantor. Pernambucano de nascimento, ele veio para a região há nove anos, tendo morado em Santa Bárbara d’Oeste e Sumaré, local onde teve os primeiros contatos com o funk. Antes disso, quando os pais se separaram, ao morar temporariamente na casa de uma prima, conheceu canções evangélicas e durante um bom tempo cantou na igreja.

Na adolescência, ainda nos tempos de escola, os amigos notaram seu interesse pela música, especialmente porque ele estava sempre de fones e sugeriram que ele escrevesse um funk. “Foram eles que deram meu apelido de MC Rayzin. Minha primeira música foi uma homenagem para minha mãe e falava sobre meu corre, para dar uma vida melhor pra minha coroa.”

Como todo funkeiro, o estilo com boné, joias- que por enquanto são bijuterias – e algumas tatuagens que remetem a notas musicais e microfones faz parte do visual de Rayzin, que faz um relativo sucesso nas redes sociais e cujos primeiros vídeos foram gravados com celular emprestado. “Foi na época do Facebook, o Instagram ainda nem era tão ‘bombado’. Quando deu repercussão, peguei gosto e comecei a canetar. Hoje nem sei mais quantas músicas já escrevi”, revela.

Apesar do estilo ser popular, o MC conta que muitas vezes enfrentou preconceito quando se identificou como cantor de funk. No entanto, ele combate a falta de informação com explicação. “Eu mostro o que é o funk consciente, que fala justamente sobre sonhos, sobre ficar longe das drogas, fazer os corres, que é algo mais motivacional, que a gente não fala palavrão e a maioria entende e até gosta.”

Para ele, fazer funk é uma ferramenta para conseguir se comunicar com as novas gerações e passar uma mensagem. “É uma maneira de fazer essa molecada se identificar com a nossa história, não fazer coisa errada e conquistar o mundo com seus próprios esforços.”

Love Funk

Nessa trajetória de “dias de lutas, dias de glória”, MC Rayzin já passou pela emoção de fazer um show, contudo, seu auge foi a visita à Love Funk Produtora, uma das mais conceituadas do estilo.

Rayzin no dia que foi conhecer a Love Funk, com Rato, proprietário da produtora – Foto: Arquivo Pessoal

Em uma dessas inacreditáveis coincidências, o rapaz teve uma oportunidade inimaginável. “Estava no meu trabalho e um rapaz me reconheceu dos meus vídeos e comentou que o filho dele era barbeiro da Love Funk. Aí, ele me convidou para ir, e alguns dias depois fui. A felicidade foi imensa, porque conheci artistas que admiro como os MCs JK e Lemos. Troquei maior ideia com eles e ainda assisti à gravação do clipe do Lele JP e do MC Gabb. Os caras me apoiaram muito e fiquei pensando que um dia eu poderei, quem sabe, estar lá.”

Para quem quiser continuar acompanhando a trajetória do MC Rayzin, siga o Instagram @rayzin_mc_.