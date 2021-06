RPT registra 27 mortes por coronavírus e total de vítimas vai a 2.662

A RPT (Região do Polo Têxtil) registrou mais 27 mortes pelo novo coronavírus (Covid-19) nos boletins desta quarta-feira (9), totalizando 2.662 vítimas da pandemia. Os hospitais seguem lotados na região.

Americana informou mais dez mortes pela pandemia nesta quarta-feira, chegando a 593 óbitos. A cidade registra número recorde de internados em leitos Covid-19, com 195 pessoas hospitalizadas.

Hortolândia registra 539 mortes pela pandemia, 10 a mais do que no boletim de terça-feira. As vítimas eram:

Homem, 75 anos, com comorbidades. Foi internado no Hospital das Clínicas da Unicamp em 11 de maio e faleceu no dia 29;

Mulher, 72 anos, sem comorbidades. Foi internada no Hospital Mário Gatti em 10 de maio e faleceu em 2 de junho;

Mulher, 42 anos, com comorbidades. Foi internada na Unidade Respiratória em 12 de maio e faleceu no dia seguinte;

Homem, 28 anos, sem comorbidades. Foi internado na Unidade Respiratória em 15 de maio e faleceu no dia seguinte;

Homem, 63 anos, com comorbidades. Foi internado na UPA do Jardim Rosolém em 3 de junho e faleceu no dia 7;

Homem, 53 anos, com comorbidades. Foi internado na Unidade Respiratória em 30 de maio e faleceu em 6 de junho;

Homem, 78 anos, sem comorbidades. Foi internado na Unidade Respiratória em 18 de maio e faleceu em 7 de junho;

Mulher, 53 anos, com comorbidades. Foi internada na Unidade Respiratória em 25 de maio e faleceu em 6 de junho;

Mulher, 57 anos, com comorbidades. Foi internada na Unidade Respiratória em 28 de maio e faleceu em 5 de junho;

Homem, 79 anos, sem comorbidades. Foi internado na Unidade Respiratória em 26 de maio e faleceu em 1° de junho.

Foram confirmados mais 114 casos na cidade. No total, 105 moradores estão internados em leitos Covid, entre suspeitos e confirmados para a doença.

Nova Odessa confirmou mais um caso positivo nesta quarta-feira, elevando o total de infectados na cidade para 4.296 pacientes. Estão internados 57 moradores da cidade com suspeita ou confirmação para coronavírus.

O município divulgou nesta quarta detalhes dos três óbitos informados na terça-feira. Os pacientes eram um homem de 61 anos com comorbidades morador do Jardim São Jorge, que faleceu dia 02 de junho em um hospital de Americana; uma mulher de 35 anos moradora do Jardim São Manoel que faleceu em Campinas, também portadora de comorbidades, e mulher de 56 anos também do São Manoel, que faleceu em Campinas e que não teve comorbidades informadas.

Santa Bárbara d’Oeste confirmou mais duas mortes pelo coronavírus, e chega agora a 582 vítimas. Os pacientes eram dois homens de 55 e 62 anos. Os óbitos ocorreram em 7 e 9 de junho.

A cidade segue com lotação máxima nas UTIs públicas. Os leitos com respiradores seguem com 37% de ocupação. As enfermarias tiveram leve redução, passando de 86% para 82% de ocupação entre terça e quarta-feira.

Sumaré registrou mais cinco óbitos, totalizando 782 vítimas. Os pacientes eram:

Mulher de 91 anos, com comorbidades. Estava internada no Hospital Unimed Campinas e faleceu em 8 de junho;

Homem de 58 anos, com comorbidades. Estava internado na UPA Macarenko e faleceu em 8 de junho;

Homem de 43 anos, com comorbidades. Estava internado em Valinhos no Hospital e Maternidade Galileo e faleceu em 9 de junho;

Homem de 53 anos, com comorbidades. Estava internado na UPA Macarenko e faleceu em 8 de junho;

Homem de 89 anos, com comorbidades. Estava internado no Hospital Beneficência Portuguesa Campinas e faleceu em 31 de maio.

A cidade registra 56 internados com suspeita para a doença e 58 com confirmação para a Covid-19, totalizando 114 moradores hospitalizados.