Artesp e concessionárias de rodovias farão ações para motociclistas e pedestres na região

A Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo) e as concessionárias CCR AutoBAn e Rodovias do Tietê farão ações voltadas para motociclistas e pedestres em Nova Odessa e Hortolândia neste mês, em alusão ao Maio Amarelo, campanha de conscientização sobre segurança no trânsito.

Em Nova Odessa, há uma instalação de antenas corta-pipa marcada para o próximo dia 16, das 8h ao meio-dia, na praça de pedágio localizada no km 118 da Rodovia Anhanguera (SP-330), sentido interior. A programação também inclui orientações para motociclistas e distribuição de folhetos.

Ação para motociclistas vai ocorrer na Anhanguera, em Nova Odessa – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

No dia 26, haverá duas ações em Hortolândia. A primeira delas ocorre das 9h às 9h30, no km 11 da Rodovia Jornalista Francisco Aguirra Proença (SP-101), na altura do bairro Jardim São Bento, sentido Capivari.

A Rodovias do Tietê vai oferecer café, bolachas e sucos para os pedestres, bem como orientá-los sobre as leis de trânsito e sobre o uso correto das passarelas.

Depois, às 16h às 16h40, a concessionária fará uma campanha voltada para motociclistas, com distribuição de antenas corta-pipa e adesivos refletivos para capacetes, além de orientação sobre comportamentos seguros no trânsito. A ação acontece no acesso da Avenida Emancipação.

Essas ações fazem parte de um cronograma montado para todo o Estado. A programação teve início na última quarta-feira e segue até o dia 31.

“Acreditamos que a união de esforços é fundamental para conscientizar a população sobre a necessidade de um comportamento seguro no trânsito. Juntos, podemos fazer a diferença e salvar vidas”, afirma Milton Persoli, diretor-geral da Artesp.

Segundo a agência, o objetivo da campanha é “fomentar um debate amplo sobre o tema, impulsionar ações concretas e disseminar conhecimento para a construção de um futuro com menos acidentes e vítimas nas estrada”.

As ações programadas ao longo do mês englobam campanhas e blitz educativas, palestras, eventos e outras iniciativas que visam conscientizar motoristas, pedestres, ciclistas e motociclistas sobre a importância de um comportamento seguro e responsável no trânsito.