RPT cria 6,7 mil empregos, mas segmento têxtil tem déficit em Americana

A RPT (Região do Polo Têxtil) fechou 2023 com saldo positivo de 6,7 mil empregos, segundo dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), divulgados nesta terça-feira (30) pelo Ministério do Trabalho e Emprego. No entanto, o resultado foi pior em comparação com 2022, quando 13,1 mil vagas formais foram criadas na região.

O segmento têxtil em Americana apresentou déficit de 317 vagas, praticamente todo o saldo negativo do setor de indústria na cidade — que foi de 326. De acordo com o diretor do Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo) do município, Leandro Zanini, isso se deve à isenção de imposto para compras internacionais de até US$ 50, implementada em agosto de 2023.

Loteamento Industrial Machadinho, em Americana: setor têxtil teve déficit de vagas – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

“A indústria tem sofrido perdas ocasionadas pela falta de uma política industrial nacional. O ambiente tem sido hostil para a indústria, que tem uma carga tributária nacional altíssima e enfrenta a concorrência desleal de produtos importados”, comentou.

Zanini ainda lembrou da crise da Argentina, importante parceiro comercial da região, e da PEC (Projeto de Emenda à Constituição) que removeu a desoneração dos setores produtivos.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Já o presidente do Sinditec (Sindicato das Indústrias de Tecelagem de Americana e região), Leonardo de Sant’Ana, credita o resultado exclusivamente à isenção de imposto para compras internacionais.

“A concorrência da indústria nacional com grandes produtoras, como a Shein, que consegue trazer um volume muito grande de mercadoria sem imposto para o País, está fazendo com que o setor têxtil contrate menos. O desemprego deverá afetar todos os setores”, pontuou.

Por sua vez, o recuo no saldo positivo de empregos pode ser explicado pelos primeiros meses de 2023, quando o governo federal ainda estava definindo a política econômica, bem como a flexibilização de vagas, segundo a economista do Observatório da PUC-Campinas, Eliane Rosandiski.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

“Existe uma questão de rotatividade no emprego. Isso corrobora uma questão que tenho observado de uma maior tendência a contratos temporários, a uma flexibilidade no formato de contratação. Além disso, as empresas têm optado cada vez mais por terceirizar serviços”, ponderou.

A economista ainda ressaltou que os municípios têm as suas particularidades. Americana, por exemplo, teve o setor de serviços com o melhor saldo, o que já era esperado por Zanini. Já Hortolândia se destacou na indústria, conforme política de investimentos.

Ainda segundo o Caged, Santa Bárbara foi o único município a não apresentar saldo negativo em algum setor.