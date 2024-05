Região passa de 10 mil casos de dengue neste ano

A RPT (Região do Polo Têxtil) ultrapassou nesta segunda-feira a marca de 10 mil casos de dengue registrados neste ano, conforme dados do painel de monitoramento do Governo de São Paulo. E, segundo a infectologista Ártemis Kílaris, não há previsão de melhora no cenário neste mês.

“A tendência, por enquanto, é que os casos continuem surgindo, baseando-se na nossa série histórica, em que os casos de dengue, nos anos anteriores, persistiram durante todo o mês de maio. Acredito que só vai melhorar a partir de junho”, disse a médica, que atua no Hospital Unimed em Americana.

Houve 2.698 registros em Sumaré, 2.635 em Nova Odessa, 2.543 em Santa Bárbara d’Oeste, 1.242 em Americana e 886 em Hortolândia.

Ação realizada em Nova Odessa – Foto: Prefeitura de Nova Odessa/Divulgação

A região também contabiliza cinco mortes por dengue em 2024: duas em Americana, uma em Santa Bárbara e duas em Sumaré.

Existem, ainda, 15 óbitos em investigação, com suspeita de terem sido causados pela doença: três em Americana, sete em Hortolândia, três em Nova Odessa e dois em Santa Bárbara.

Emergência

Cidade com maior proporção de casos por habitante na região, Nova Odessa está em situação de emergência e estado de alerta epidemiológico desde 15 de março.

A prefeitura apontou, nesta segunda-feira, que parte dos casos registrados no município é de moradores de cidades próximas que buscam atendimento médico em Nova Odessa.

Ainda de acordo com o Executivo, mais 9.047 imóveis da cidade receberam, na última semana, o serviço de nebulização veicular de inseticida contra o mosquito Aedes aegypti adulto, transmissor dos vírus da dengue, zika e chikungunya.

Assim, o total de imóveis que passaram pelo procedimento neste ano em Nova Odessa subiu para 17.853.

A equipe do setor de zoonoses também promoveu, no último sábado, mais um “arrastão” de recolhimento de criadouros do Aedes aegypti, desta vez no Jardim Terra Nova/Residencial Fibra. O trabalho de combate ao mosquito conta com dez servidores.

Os cinco municípios da RPT possuem vacina para dengue, destinada a crianças e adolescentes de 10 a 14 anos.

Dados deste ano, segundo o painel de monitoramento do Governo de São Paulo: