Nova Odessa e Sumaré terão de pagar R$ 300 mil de indenização por morte de adolescente por dengue

As prefeituras de Nova Odessa e Sumaré foram condenadas pela Justiça a pagar R$ 300 mil de indenização a um homem de 54 anos, morador do Residencial Bordon, em Sumaré, que era pai de uma menina que faleceu em 28 de fevereiro de 2011, aos 13 anos, devido a um quadro de dengue agravado por tratamento inadequado.

Ao LIBERAL, a Prefeitura de Nova Odessa disse que não irá se manifestar, pois o caso é de 2011. Já Sumaré afirmou que aguarda intimação e analisará a situação com vistas a eventual interposição de recursos em instâncias superiores.

Com sintomas de dengue, a vítima chegou a dar entrada no dia 22 de fevereiro de 2011 em uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Sumaré, não informada no processo, mas recebeu alta.

A jovem retornou no dia seguinte à mesma unidade, porém foi diagnosticada com amidalite e enviada para casa.

Preocupados com o quadro de saúde da filha – que apresentava lábios roxeados -, os pais a levaram, no dia 24, no Hospital de Nova Odessa. Ela passou por exames que apontaram baixa contagem de plaquetas, mas mesmo assim foi liberada.

Por fim, no dia 25, novamente em Nova Odessa, um médico a encaminhou ao HES (Hospital Estadual Sumaré). Na unidade, já com quadro de dengue hemorrágica, a menina faleceu.

Indenização

Devido às falhas no tratamento, a família entrou com processo na Justiça pedindo indenização de R$ 100 mil por danos morais.

Em junho do ano passado, a juíza Ana Lucia Granziol, da 1ª Vara Cível de Sumaré, condenou os dois municípios a pagar o valor, mas ambos recorreram.

Em julgamento finalizado no início deste mês, a 6ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a decisão da 1ª Vara Cível de Sumaré e aumentou a reparação para R$ 300 mil.

“Não foram praticadas todas as condutas médicas necessárias e o óbito da menor foi diretamente resultante do atendimento médico faltoso”, ponderou o relator do recurso e desembargador Sidney Romano dos Reis. Também participaram do julgamento os desembargadores Maria Olívia Alves e Alves Braga Júnior.