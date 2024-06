Rodovias dos Bandeirantes e Anhanguera entram em obras na região

De acordo com o cronograma, intervenções seguirão até domingo; veja quais cidades terão trechos com obras

Concessionária destacou que nos locais de maior volume de tráfego as obras acontecerão predominantemente à noite - Foto: Marcelo Rocha_Liberal

Os trechos das rodovias dos Bandeirantes (SP-348) e Anhanguera (SP-330) que passam pela RPT (Região do Polo Têxtil) entraram, nesta segunda-feira (10), no período programado para receber obras de recapeamento. De acordo com o cronograma divulgado pela CCR AutoBAn, as intervenções seguirão até domingo (16).

Nos próximos dias, a Bandeirantes terá equipes trabalhando em Santa Bárbara d’Oeste tanto no sentido interior quanto capital. Já a Anhanguera terá frentes de trabalho em Americana e Sumaré também nos dois sentidos.

Segundo os atuais traçados, a Bandeirantes ainda corta Sumaré e Hortolândia, e a Anhanguera chega a Nova Odessa e Hortolândia. Entretanto, não estão previstos trabalhos nesses trechos.

A concessionária destacou que nos locais de maior volume de tráfego as obras acontecerão predominantemente à noite, das 22h às 5h, com objetivo de garantir o menor impacto ao motorista. Porém, não estão descartadas operações no período diurno.

Painéis

O andamento do serviço será informado tanto nos painéis das rodovias quanto nas redes da CCR AutoBAn.

“Todo o sistema terá serviços de limpeza, roçada, recuperação de pavimentos e serviços em geral. Para evitar possíveis transtornos nos locais com restrições de tráfego, recomenda-se que os clientes, sempre que possível, programem seus deslocamentos”, destacou a concessionária.

As obras de recapeamento foram iniciadas no mês passado. O investimento previsto é de R$ 1 bilhão, com duração de 24 meses. Para o novo pavimento, a concessionária irá aplicar o asfalto-borracha em aproximadamente 2,1 mil quilômetros de faixas.