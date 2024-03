Região vê número de roubos e furtos de veículos cair 28% em fevereiro

A RPT (Região do Polo Têxtil), que abrange os municípios de Americana, Hortolândia, Nova Odessa, Santa Bárbara d’Oeste e Sumaré, registrou uma diminuição de 28,3% nos casos de roubos e furtos de veículos em fevereiro deste ano, na comparação com o mesmo mês do ano anterior. De acordo com dados divulgados pela SSP (Secretaria de Segurança Pública), o número de ocorrências caiu de 333 para 239.

A redução destaca-se não apenas pela diferença anual, mas também por representar a segunda menor marca da série histórica para meses de fevereiro desde o início dos registros em 2001, superando apenas o ano de 2021, período marcado pelo auge da pandemia de Covid-19.

Especialista em segurança e coronel da reserva da Polícia Militar do Estado de São Paulo, Rogério Nascimento Takiuchi analisa a queda sob o ponto de vista da “teoria da atividade rotineira”, que demanda a necessidade da convergência de três elementos para a ocorrência de um crime: motivação, conhecimento e oportunidade.

Takiuchi pontua que, embora a motivação e o conhecimento para cometer roubos e furtos possam permanecer estáveis, é a redução nas oportunidades, proporcionada pelo trabalho de policiamento preventivo e repressivo, que parece estar diretamente ligada à diminuição dos índices.

À frente da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Americana, Lúcio Petrocelli atribui os bons resultados ao intenso trabalho policial, que inclui a prisão de quadrilhas especializadas em furtos e roubos de veículos e a desarticulação de desmanches ilegais.

Um exemplo é a operação realizada pela DIG de Americana no dia 8 de fevereiro, quando uma pessoa foi presa suspeita de integrar uma quadrilha responsável pelo roubo de caminhões na região que, em seguida, eram levados para o Paraguai. Na ocasião, além da prisão, outros cinco integrantes da quadrilha foram identificados e 10 mandados de busca e apreensão foram cumpridos.

Policiais da DIG cumpriram mandados em dez endereços em ação contra roubo de caminhões – Foto: DIG/Divulgação

A SSP, por sua vez, reforça o compromisso em manter a vigilância sobre os índices criminais, destacando uma redução de 47,2% nos roubos de veículos no primeiro bimestre deste ano, em comparação ao mesmo período de 2023.

“A atuação conjunta das polícias Civil e Militar resultou na prisão e apreensão de 982 infratores na região, um aumento de 70,5%, com 62 detenções especificamente relacionadas a roubos e furtos”, conclui a nota.

O LIBERAL também questionou a PM (Polícia Militar), mas não teve retorno até o fechamento desta matéria.