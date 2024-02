DIG de Americana prende um em operação contra roubo de caminhões e sequestro de motoristas

Veículos eram levados para o Paraguai, segundo as investigações; polícia identificou ao menos cinco integrantes de organização

Policiais da DIG cumpriram mandados em dez endereços em ação contra roubo de caminhões - Foto: DIG/Divulgação

Agentes da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Americana prenderam, nesta quinta-feira (8), um homem de 37 anos suspeito de integrar uma organização criminosa que roubava caminhões e praticava sequestro. A prisão ocorreu em um condomínio na Praia Azul, em Americana.

A operação da delegacia nesta quinta buscou cumprir mandados de busca e apreensão e de prisão temporária em 10 endereços. As investigações identificaram cinco pessoas como integrantes da organização, sendo que três delas são mulheres.

Para roubar os caminhões, o grupo atraíam os alvos como se estivessem buscando serviços de frete. Quando os motoristas iam ao encontro do contratante do serviço, eram abordados por supostos assaltantes e levados para cativeiros. Os bens eram roubados, valores eram transferidos por meio de Pix e os caminhões também eram levados pelos bandidos. Segundo a polícia, os veículos tinham como destino o Paraguai.

De acordo com a DIG, as três mulheres identificadas na apuração receberam valores por meio das transferências via Pix. A polícia ainda busca a prisão e a identificação de outros envolvidos.

Ainda durante o cumprimento dos mandados, os agentes recuperaram produtos que haviam sido furtados da distribuidora de um supermercado. Um suspeito foi indiciado.