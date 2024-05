Homem é preso após furtar bens de vítima de acidente e fugir em Sumaré

Após acidente, condutor do carro não prestou socorro e ainda levou o capacete e o celular do motociclista ferido

Um homem foi preso na manhã desta terça-feira (7), após se envolver em um acidente na Rodovia Adauto Campo Dall’Orto, em Sumaré, furtar os bens da vítima e fugir para sua casa, em Paulínia.

De acordo com a PMR (Polícia Militar Rodoviária), por volta de 9h30, os policiais foram chamados até a Rodovia Adauto Campo Dall’ Orto, em Sumaré, no Km 1, para atenderem um caso de acidente.

Capacete e celular recuperados pela Polícia Militar Rodoviária – Foto: Polícia Militar Rodoviária / Divulgação

Quando chegaram no local, ainda segundo a PMR, eles encontraram apenas um inspetor do DER (Departamento de Estradas de Rodagem) com a moto da vítima, que tinha sido socorrida pelo Samu (Serviço Móvel de Urgência) à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Macarenko.

O agente contou aos militares que, momentos antes da chegada deles, um dos envolvidos no acidente, que estava de carro, furtou o capacete e o celular do motociclista ferido e depois foi embora. A forma como o acidente ocorreu não foi informada.

Na sequência, os militares se dirigiram até a UPA e, em contato com a vítima, foram informados de que o homem também não tinha prestado socorro após o acidente. Ele também afirmou que poderia reconhecer o indivíduo e que tinha o endereço dele.

Com essas informações, os policias encontraram em Paulínia, no bairro Bom Retiro, o suspeito em sua casa. Ele confessou o crime e relatou ainda que o carro envolvido no acidente já estava em uma funilaria para os reparos. O capacete e celular do motociclista estavam no imóvel.

Diante dos fatos, o homem foi conduzido até uma delegacia em Paulínia e foi autuado em flagrante por furto. Ele também responderá por ter fugido do local do acidente. Os bens foram devolvidos ao proprietário.