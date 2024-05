Foragido e suspeito de atirar dentro da própria casa é detido após perseguição em Americana

Um homem de 43 anos, foragido do sistema prisional e suspeito de efetuar disparos de dentro de sua própria casa, em Americana, acabou detido PM (Polícia Militar) nesta terça-feira (7), após perseguição.

Segundo o boletim de ocorrência, uma mulher procurou a Polícia Civil na madrugada desta terça para denunciar que seu marido havia efetuado disparos dentro da casa deles, no Parque Universitário, em Americana.

Diante da situação, policiais militares foram até a casa da vítima, por volta das 7h, e lá viram o suspeito deixando o imóvel. Ao notar a presença da viatura, ele entrou em seu carro, um Peugeot 307, e fugiu.

Neste momento teve início uma perseguição por diversas ruas do bairro. O homem acessou a Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304) e só parou após bater o carro contra uma defensa metálica, no km 127, no sentido Rodovia Anhanguera (SP-330).

Dentro do Peugeot estavam seis porções de cocaína, um revólver calibre 38 e munições deflagradas, com aspecto de disparo recente, conforme consta no registro do caso. O homem afirmou que tinha acabado de comprar o revólver por R$ 5,5 mil e que as drogas eram para seu consumo próprio.

No entanto, durante consulta dos dados do indivíduo, foi constatado que ele era foragido do sistema prisional desde setembro do ano passado.

Levado à delegacia, o homem ficou à disposição da Justiça para sequência do cumprimento da pena. Ele também responderá agora por porte ilegal de arma de fogo.