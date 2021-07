Quatro escolas de Sumaré e Hortolândia terão ensino integral

E.E. Profª Ana Lúcia Pierini é uma das escolas de Sumaré que passará a ter ensino integral - Foto: Reprodução - Facebook

Quatro escolas de Sumaré e Hortolândia farão parte do ensino integral que será implantado pelo governo estadual a partir de 2022. A confirmação foi feita pelo Estado nesta terça-feira (13).

Em Americana e Santa Bárbara d’Oeste 23 escolas passarão a oferecer o ensino integral.

Em Sumaré, são três escolas: E.E. Profª Ana Lúcia Pierini, no Parque Santo Antonio; E.E. Prof. André Rodrigues de Alkmin, no Centro e E.E. Savino Campigli – Nova Veneza. Já em Hortolândia, uma escola estadual fará parte do ensino integral: E.E. Profª Paulina Rosa – Jardim Santa Rita de Cássia.

O anúncio da expansão do chamado PEI (Programa de Ensino Integral) foi feito na segunda-feira (12), pelo governador João Doria e pelo secretário estadual de Educação, Rossieli Soares.



No total, foram incluídas no formato 778 escolas da rede do Estado, de 118 cidades. Com isso, São Paulo passa a ter 1.855 escolas de ensino integral.