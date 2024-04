Em Americana, PL agora possui sete parlamentares – Foto: Câmara de Americana/Divulgação

As trocas de partido na janela deste ano, que terminou na última sexta-feira (5), fortaleceram o PL e o PSB e fizeram com que o PSDB quase desaparecesse nas câmaras da RPT (Região do Polo Têxtil).

De acordo com levantamento realizado pelo LIBERAL, com apoio das assessorias das respectivas casas legislativas, o PL, do ex-presidente Jair Bolsonaro, se tornou a sigla mais representativa na região com 12 dos 87 parlamentares.

Na sequência, vem o PSD, do secretário de Relações Institucionais do governo do Estado de São Paulo, Gilberto Kassab, com 11 vereadores.

As duas legendas foram impulsionadas por Americana, que tinha no início da atual legislatura nenhum parlamentar do PSD e apenas dois do PL. Agora, são três do PSD e sete do PL, sendo que este último teve influência não só de Bolsonaro, mas também do atual prefeito da cidade, Chico Sardelli (PL), que se filiou ao partido.

“O PL hoje é o único partido realmente de direita no Brasil e o único que faz uma oposição crítica ao governo Lula [PT]”, apontou o presidente do PL de Americana, Franco Ravera Sardelli.

“Em Americana, o PL vem crescendo a cada ano justamente por essas características. Temos uma grande maioria da população que compartilha dos ideais conservadores e de direita, o que tem atraído cada vez mais pessoas”, completou.

Já o PSB foi o que deu o maior salto na quantidade de vereadores em relação ao início das legislaturas das câmaras da região. Antes da janela deste ano a sigla tinha apenas três representantes, agora tem sete.

Segundo o vereador Rudinei Lobo, de Sumaré, que migrou do PL para o PSB, um dos destaques do novo partido é o vice-presidente da República Geraldo Alckmin. Por sua vez, no cenário local, a mudança se deu pelo apoio a Willian Souza (PT), pré-candidato a prefeito do município e que reuniu nove parlamentares para a sua base.

Antes potência, PSDB minguou

Por outro lado, o PSDB, partido que chegou a ser uma das maiores bancadas na região, caiu de sete para apenas um vereador na RPT: Tião Correa, de Sumaré. A Câmara de Americana não contará com nenhum tucano, mesmo a sigla tendo tradição na política local.

“É visível que o PSDB está passando por uma crise que precisa ser superada. Faltou projeto de partido, não conseguiu formar novas lideranças, várias pessoas do PSDB estão se despedindo da vida política, além dos lançamentos de candidatos à presidência que eu acho que tiveram erros”, ponderou o presidente dos tucanos em Americana, Vanderlei Macris.

O ex-deputado federal e estadual e um dos principais quadros do partido contou que atualmente o PSDB tem dificuldades para montar chapas, sendo que a tendência é que não tenha uma nas eleições em Americana. Os resultados do pleito deste ano irão nortear um planejamento de reconstrução.

Outro partido representativo na região, o PV perdeu dois terços de vereadores: de nove para três.