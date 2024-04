Justiça decreta prisão preventiva de suspeitos de ataques a carros-fortes e agência bancária

Os dois suspeitos de ataques a carros-fortes e agência bancária na região tiveram as prisões preventivas decretadas pelo TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo), após serem apresentados às respectivas audiências de custódia, nesta quarta-feira (10). Os crimes ocorreram na última segunda.

Identificados como sendo o ex-policial militar Ritchie de Souza Lima, 40 anos – que atuaria como o responsável pela logística, e Tárcio Rodrigo da Silva, 39, que seria o “explosivista”, ambos foram transferidos ao CDP (Centro de Detenção Provisória) de Americana.

A investigação sobre as ações criminosas é da Deic (Divisão Especializada de Investigações Criminais) de Piracicaba.

Armas foram apreendidas em Sumaré pela polícia após ataques a agência e carros-fortes – Foto: Polícia Civil/Divulgação

Os dois investigados tem antecedentes criminais. Em dezembro de 2019, junto com outros comparsas, Ritchie rendeu com fuzis dois comerciantes (pai e filho), em Campinas. Como eles não conseguiram ter acesso ao cofre fugiram levando R$ 200.

Eles acabaram interceptados pelo 1º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) de Campinas. Houve confronto e um comparsa, Cláudio Roberto Alves, 43, morreu. Ritchie foi preso na época, mas já tinha sido colocado em liberdade.

Tárcio, também teria se envolvido em outra tentativa de roubo a carro-forte, em Ibiúna, em julho de 2019. Na ocasião, o bando queimou três carros usados na ação criminosa. Ele conseguiu fugir da polícia.

Os ataques desta segunda ocorreram em uma agência bancária de Sumaré e nas rodovias Luiz de Queiroz (SP-304), em Piracicaba, e Washington Luís (SP-310), em Cordeirópolis. Além das prisões, também houve um suspeito que morreu após troca de tiros com policiais militares, em Sumaré, em uma casa no Jardim Calegari.

Na residência, a PM (Polícia Militar) apreendeu quatro fuzis de calibre 5.56 e 7.62, grande quantidade de munições, coletes à prova de bala, rádios comunicadores, máscaras de gás e do tipo balaclava e explosivos idênticos aos usados no ataque ao Banco do Brasil. Foram encontrados ainda R$ 110 mil em cédulas.