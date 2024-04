A Polícia Civil identificou que os dois presos por ataques a carros-fortes na região eram os responsáveis pela logística e explosões de um grupo criminoso.

Um deles é um ex-policial militar que foi preso no pedágio da Rodovia dos Bandeirantes (SP-348), em Sumaré, na noite desta segunda-feira (9). Ele teria a função de atuar na logística da quadrilha.

Capitão do 1º Baep, Raphael Antunes durante coletiva sobre o caso nesta terça-feira – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Ele teria atuado no ataque à agência do Banco do Brasil em São Pedro, na madrugada de segunda, de onde os bandidos levaram cerca de R$ 200 mil, bem como como na tentativa de roubo a um carro-forte na Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), em Piracicaba.

A informação foi divulgada durante entrevista coletiva no início da tarde desta terça na sede da Deic (Divisão Especializada de Investigações Criminais), em Piracicaba.

A polícia também apura o envolvimento do bando na explosão de um carro-forte na Rodovia Washington Luís (SP-310), em Cordeirópolis.

Os criminosos conseguiram fugir com uma quantia não informada em dinheiro. Imagens de câmeras na rodovia flagraram o momento em que os assaltantes encapuzados, renderam os vigilantes.

O comandante interino do 1º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia), capitão Raphael Antunes Ribeiro disse que o ex-policial foi expulso da corporação há 15 anos.

“Após a confirmação da má conduta, ele foi colocado para fora da instituição. Em 2019 chegou a ser preso por envolvimentos em ataques, mas já estava na rua de novo e voltou a agir da mesma maneira”, relatou.



O capitão disse ainda que no momento da abordagem, ele dirigia um Land Rover idêntico ao utilizado na ação criminosa na agência bancária.

Furar pneus

No interior do veículo foram apreendidos “miguelitos”, usados para furar pneus. “Ele cometeu corrupção ativa contra os policiais, pois chegou a oferecer a localização de uma casa onde estariam armas e explosivos”, afirmou Raphael.

Os policiais foram a três endereços. Em um deles, uma casa no Jardim Calegari, em Sumaré, houve troca de tiros e um homem ainda não identificado foi morto. Outro fugiu.

Na residência, foram apreendidos quatro fuzis de calibre 5.56 e 7.62, munições, coletes à prova de bala, rádios comunicadores, máscaras de gás e do tipo balaclava e explosivos idênticos aos usados no ataque ao Banco do Brasil. Foram encontrados ainda R$ 110 mil em cédulas.

Segundo a Polícia Civil, o ex-policial também indicou a localização de outro comparsa, que foi detido em Indaiatuba. Ele já era procurado por roubos a banco e a carros-fortes. Com o criminoso foi encontrada uma motocicleta de alta cilindrada com placa adulterada.

O delegado divisionário da Deic, William Ricardo de Almeida Marchi falou que o suspeito agia na quadrilha como “explosivista” e era ele quem manuseava os artefatos durante as ações criminosas.

“Os integrantes tem funções específicas na associação criminosa. Acreditamos que mais de dez assaltantes participaram dos ataques”, confirmou William.

O ex-policial também relatou a localização de uma Hyundai Santa Fé utilizada no roubo do Banco do Brasil. O carro foi apreendido em Analândia, mas pertencia a Carlos Alberto da Cunha, conhecido como “Delegado Da Cunha”, deputado federal (PP).

“O veículo foi furtado em março e o boletim de ocorrência foi registrado no mesmo dia”, reforçou o diretor do Deinter (Departamento de Polícia Judiciária do Interior), Kleber Antonio Torquato Altale.