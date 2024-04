Suspeito de ataques a carros-fortes e a banco é morto pela polícia em Sumaré; ex-PM teria envolvimento

Armas foram apreendidas em Sumaré pela polícia após ataques a agência e carros-fortes - Foto: Polícia Civil/Deic

Um dos suspeitos de envolvimento com uma quadrilha que atacou uma agência bancária em São Pedro e carros-fortes em rodovias de Cordeirópolis e Piracicaba, nesta segunda-feira (8), foi morto por policiais do 1º Baep (Batalhão de Ações Especiais da Polícia Militar), em Sumaré, após os crimes.

Um ex-policial militar, já investigado pela Polícia Civil por envolvimento nos ataques, foi preso no pedágio da Rodovia dos Bandeirantes (SP-348), em Sumaré, ainda na noite desta segunda-feira. Segundo informações da polícia, ele estava em uma Land Rover idêntica à utilizada no ataque à agência do Banco do Brasil em São Pedro, de onde os bandidos levaram cerca de R$ 200 mil. No interior do veículo, foram apreendidos “miguelitos”, usados para furar os pneus de veículos.

Após o ex-PM ser abordado, policiais foram a três endereços relacionados a ele. Em um deles, no Jardim Calegari, em Sumaré, houve troca de tiros e um homem ainda não identificado foi morto. Outro fugiu.

Na residência, foram apreendidos quatro fuzis de calibre 5.56 e 7.62, grande quantidade de munições, coletes à prova de bala, rádios comunicadores, máscaras de gás e do tipo balaclava e explosivos idênticos aos usados no ataque ao Banco do Brasil. Foram encontrados ainda R$ 110 mil em cédulas.

Um outro suspeito também foi detido. Ele era procurado por roubos a banco e a carros-fortes. Com ele, foi encontrada uma motocicleta de alta cilindrada com placa de identificação adulteradas. Em Analândia, na região de São Carlos, foi apreendida uma Hyundai Santa Fé utilizada no roubo do Banco do Brasil. Ela estaria ligada ao ex-policial militar.

O ataque à agência do Banco do Brasil em São Pedro ocorreu na madrugada desta segunda-feira (8). Entre o final da tarde e o início da noite, porém, dois casos mobilizaram as forças policiais da região pelos indícios de estarem ligados entre si.

Câmeras de segurança da Rodovia Washington Luís flagraram ataque a carros-fortes – Foto: Reprodução

No trecho da Rodovia Washington Luís (SP-310), em Cordeirópolis, um bando usando veículos utilitários, armas de grosso calibre, explosivos e equipamentos táticos atacou dois carros-fortes da empresa Blue Angels. O caso foi registrado por imagens de câmeras de segurança da rodovia.

Mais tarde, por volta de 19h, houve um novo ataque a um carro-forte na Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), em Piracicaba, próximo ao limite com Santa Bárbara d’Oeste. O modus operandi deste caso foi semelhante ao de Cordeirópolis.

Ataque contra carro-forte na SP-304, em Piracicaba – Foto: Cristiani Azanha-Liberal (3)

“Foram recolhidas munições de calibre de fuzil e um dos carros usados pelos criminosos foi abandonado incendiado no quilômetro 153 da rodovia. Por enquanto não temos as identidades dos suspeitos, mas as investigações estão sendo realizadas. A princípio, nada foi levado do carro-forte”, disse o delegado da Deic (Divisão Especializada de Investigações Criminais) de Piracicaba, Marcel William Oliveira de Souza, na noite desta segunda.

Região vive série de ataques desde 2023

Cidades da região vivem uma onda de ataques a carros-fortes nas rodovias desde 2023. O mais recente deles ocorreu em Cosmópolis, em novembro, que levou à prisão de ao menos um suspeito.

Na época, o assalto em Cosmópolis foi o quarto ataque contra carros-fortes nas rodovias da região, em menos de seis meses. A Polícia Civil considerava a possibilidade de que os crimes foram cometidos pela mesma quadrilha e que os casos estão interligados.

No ano passado, em 16 de maio, uma quadrilha assaltou um veículo da empresa Comando G8, no km 142 da Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), em Santa Bárbara d’Oeste, próximo ao acesso à Rodovia dos Bandeirantes (SP-348), e fugiu levando ao menos R$ 2 milhões.

Os bandidos deixaram para trás R$ 569 mil em um dos veículos abandonados na fuga. Eles iniciaram o ataque atirando contra dois ônibus para bloquear a via, atingindo duas pessoas que foram socorridas sem gravidade.

Na noite de 15 de agosto, um bando atacou outro veículo, desta vez entre os quilômetros 124 e 125 da Rodovia dos Bandeirantes, também no trecho de Santa Bárbara. Foram roubados R$ 2 milhões.

Por fim, no dia 11 de setembro, um carro-forte foi atacado por criminosos na altura do km 137 da Rodovia Anhanguera (SP-330), no limite entre Americana e Limeira. Dois vigilantes tiveram ferimentos leves, provocados por estilhaços da explosão. Ao todo, foram levados R$ 2,4 milhões.