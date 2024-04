Quatro são presos pela Gama após aplicarem golpe contra idosa em Paulínia

Suspeitos foram pegos com o dinheiro a vítima e cartões bancários - Foto: Divulgação_Gama

Guardas Municipais da Romu (Ronda Ostensiva Municipal), da Gama (Guarda Municipal de Americana), prenderem, no Centro de Americana, nesta segunda-feira (29), quatro pessoas acusadas de aplicarem um golpe e causarem um prejuízo de R$ 3 mil a uma idosa de 79 anos na cidade de Indaiatuba. As detenções foram possíveis após o veículo usado no golpe ser flagrado pela Muralha Digital da corporação.

De acordo com informações da Gama, os guardas foram informados por meio do sistema policial de que uma mulher de 79 anos foi vítima de um golpe em um banco de Indaiatuba e perdeu R$ 3 mil. No comunicado, foi passado também que os suspeitos fugiram em um Chevrolet Ônix e o emplacamento do veículo.

Ainda segundo a corporação, o Ônix foi flagrado por sistemas de monitoramento de alguns municípios até que, por volta de 14h, entrou em Americana e os patrulheiros deram início às buscas pelos suspeitos, que foram abordados na região central da cidade, na Rua Fernando de Camargo.

No carro estavam duas mulheres de 27 e 35 anos e dois homens de 27 e 30 anos e uma das envolvidas confessou aos guardas ser a mandante do crime. Com os suspeitos foram localizados os R$ 3 mil da idosa, além de diversos cartões, uma porção de maconha e celulares.

O grupo foi levado à delegacia de Americana, onde foi autuado em flagrante por estelionato e associação criminosa.