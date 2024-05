A idosa Marizete Fernandes do Nascimento, de 60 anos, que morreu nesta segunda-feira (29), após ter sido esfaqueada por um policial militar de folga, em Limeira, foi sepultada no início da tarde desta quarta (1º), no Cemitério do Parque Gramado, em Americana. A filha dela, de 38 anos, que também foi ferida pelo pelo homem, continua internada na Santa Casa de Limeira.

O policial, que era inquilino da vítima, foi preso no local e levado à delegacia de plantão. Ele alegou que faz uso de remédios controlados e que atualmente estava trabalhando em serviços internos na corporação, em Campinas. O PM foi autuado em flagrante por homicídio e tentativa de homicídio.

Marizete Fernandes do Nascimento, de 60 anos, morreu após ser esfaqueada por policial militar – Foto: Reprodução

Segundo o boletim de ocorrência, no dia do crime, Marizete e a filha foram até o imóvel, localizado na Estrada Alcídia Scomparim, também conhecida como Estrada da Balsa, para capinarem a frente da residência alugada ao policial, que estava com o mato alto. Houve uma discussão entre eles sobre a manutenção da casa.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Elas foram embora, mas, horas depois, as duas voltaram ao local e, de acordo com o suspeito, a vítima teria entrado no imóvel para cobrar que ele cuidasse do espaço.

Ainda de acordo com o autor do crime, após ele se negar a fazer a manutenção, ela teria ido para cima dele com uma enxada e o atingido. Ele relatou ainda que, no momento em que elas chegaram, ele estava cortando cana e usou o facão que estava em suas mãos para se defender da agressão, atingindo a vítima.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

A filha de Marizete, ao presenciar a mãe sendo esfaqueada, tentou intervir e também foi ferida, na região do tórax. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e constatou o óbito de Marizete ainda no local, enquanto a filha foi resgatada.