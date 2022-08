Governador fala em concurso para suprir falta de delegados na região

O governador Rodrigo Garcia (PSDB) disse que o recém-autorizado concurso para 250 vagas para delegado da Polícia Civil deve ajudar a suprir a demanda dos profissionais na região, inclusive Santa Bárbara d’Oeste – ele esteve no município nesta segunda-feira para o anúncio da construção do Hospital Pet. Também estão abertos concursos para 900 investigadores e 1,6 mil escrivães.

“A expectativa é que até o fim do ano, mais policiais serão incorporados e distribuídos para as cidades de acordo com os índices de criminalidade, para reforçar a necessidade de cada região”, disse o governador.

Rodrigo Garcia em entrevista na praça da Vila Linópolis, em Santa Bárbara d’Oeste – Foto: Marcelo Rocha / LIBERAL

Em junho, reportagem do LIBERAL falou sobre a situação na cidade, que tem aproximadamente 195 mil habitantes e só dois delegados para responder por três distritos policiais, uma DDM (Delegacia de Defesa da Mulher), a delegacia do município e a cadeia.

Garcia informou que as reformas nos estabelecimentos policiais em Santa Bárbara, Americana, Nova Odessa e Sumaré fazem parte da proposta do Governo do Estado para investimentos na infraestrutura, seja por reforma de delegacias e também batalhões da PM.