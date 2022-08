Hospital Pet de Santa Bárbara d’Oeste deve funcionar em um ano

Anúncio foi feito nesta segunda-feira, com a presença do governador Rodrigo Garcia na cidade

As obras da Clínica Veterinária Hospital Pet foram iniciadas em junho de 2022 e têm previsão de término no 2º semestre do próximo ano, segundo o prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan (MDB).

O anúncio foi realizado na tarde desta segunda-feira, durante a visita do governador Rodrigo Garcia (PSDB) na área cedida pela administração, que fica na Avenida Prefeito Isaías Hermínio Romano, no Jardim Souza Queiroz.

A iniciativa faz parte do programa Meu Pet, do governo estadual, e terá o investimento estadual de R$ 6,4 milhões para atendimento gratuito de cães e gatos.

Local das obras foi visitado pelo governador Rodrigo Garcia nesta segunda-feira – Foto: Marcelo Rocha / LIBERAL

“O espaço pet traz o fechamento de várias ações que o município vem realizando. Temos o prédio novo para o Bem-Estar [centro animal] e políticas de castração que ocorrem há um tempo. Agora, o pet dará um passo mais complexo, abrindo a possibilidade de que famílias em situação de maior vulnerabilidade também possam cuidar de seus animais”, relata o prefeito.

“Tratar da saúde dos animais domésticos é um passo importante na direção da saúde coletiva. Será uma ação importante junto com o governo do Estado”, completa Piovezan.

De acordo com o Estado, a clínica terá consultórios, centro cirúrgico, salas de internação, triagem, medicação, farmácia e laboratório de análises clínicas, além de espaços para atendimentos de urgência e emergência, e equipamentos para exames de raio-x e ultrassom.

REGIÃO. O governador destaca que a clínica vai atender Santa Bárbara e região. “Serão mais de 600 metros quadrados, com boa dignidade para os animais”, explica.

Para o deputado federal Vanderlei Macris (PSDB), o investimento na causa pet é uma importante ação com os municípios. “Temos 625 prefeitos do Estado recebendo investimentos importantes, como esse da clínica pet que é uma novidade”, enfatiza Macris.

Ainda em Santa Bárbara, o governador tucano visitou um espaço de lazer, convivência e prática de esportes na Vila Linópolis, que foi inaugurado na semana passada.