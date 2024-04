Dois são detidos com iPhone e notebook furtados em Santa Bárbara

Objetos foram levados de residência no Jardim Pérola e estavam escondidos em um matagal no mesmo bairro

Dois indivíduos, um jovem de 22 e um homem de 36, acabaram presos na manhã de quinta-feira (25), em Santa Bárbara d’Oeste, após serem flagrados por policiais militares com um iPhone e um notebook, que foram furtados de uma residência do Jardim Pérola.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

De acordo com o 19° BPMI (Batalhão de Polícia Militar do Interior), por volta de 10h30, os militares foram informados de que um furto tinha acabado de acontecer em uma residência no Jardim Pérola.

Os policiais começaram as buscas e, no mesmo bairro do furto, viram um grupo de cinco pessoas, sendo que duas delas tinham as mesmas características dos suspeitos do crime.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Os indivíduos foram abordados e a dupla confessou o furto, além de indicarem a localização dos produtos levados da residência, que estavam escondidos em um matagal. Levados à delegacia, os criminosos foram autuados em flagrante por furto e permaneceram presos.