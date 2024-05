Estado fará projeto para VLT que ligaria Sumaré e Hortolândia a Viracopos e Trem Intercidades

O Governo do Estado irá elaborar um projeto para implementar um VLT (Veículo Leve sobre Trilhos) que ligaria Sumaré e Hortolândia ao Aeroporto de Viracopos, em Campinas, e ao TIC (Trem Intercidades).

A ideia foi divulgada nesta quinta-feira (23) pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), após a nona reunião do PPI (Programa de Parcerias de Investimentos).

Ideia foi divulgada em reunião do governador nesta quinta-feira (23) – Foto: Francisco Cepeda/Governo do Estado de SP

No encontro, a proposta foi aprovada pelo Conselho Diretor do Programa de Desestatização e qualificada pela Secretaria de Parceria em Investimentos, o que significa que o Estado agora dará início ao processo de contratação e elaboração de estudo para avaliar a viabilidade do projeto.

Por sua vez, neste estudo, todos os detalhes do VLT serão apresentados, desde o trajeto até a interligação com outros projetos, como o TIC.

Também serão levantados modelos de negócio para que a iniciativa possa se concretizar.

Ramais

A ideia nesta primeira fase, segundo o Estado, é implementar dois ramais ferroviários. O primeiro deles fará a ligação de Sumaré ao Centro de Campinas, passando por Hortolândia, com 22 km de extensão.

Já o segundo permitirá o deslocamento de 22,4 km do Centro de Campinas ao Aeroporto de Viracopos, com ligação direta à estação do TIC – Eixo Norte. O investimento estimado é de R$ 2,6 bilhões.

“O VLT é super importante para a mobilidade de Campinas e vai levar do Aeroporto de Viracopos ao Trem Intercidades. O VLT vai atender o bairro Campo Grande, em Campinas, que existe uma demanda muito grande”, comentou o governador.

Tarcísio ainda destacou que com o VLT e outras obras, futuramente será possível interligar por trem os aeroportos de Viracopos, Guarulhos e Congonhas (na capital).

A expectativa é de que o estudo seja concluído em 2026 para que, em 2027, o projeto seja disponibilizado para receber investimentos – possivelmente, por meio de leilão.

Além do VLT da região de Campinas, foram qualificados pelo PPI o Eixo Leste do TIC, de São Paulo a São José dos Campos, o Eixo Sul do TIC, de São Paulo a Santos, e um VLT em Sorocaba. Ao todo, os quatro projetos preveem R$ 25,1 bilhões em investimentos.