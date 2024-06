Assunto foi a renovação do crédito outorgado do ICMS para indústrias têxteis paulistas

O prefeito de Americana, Chico Sardelli (PL), atendeu na última quarta-feira (12), um pedido dos representantes do Sinditec (Sindicato das Indústrias Têxteis de Americana e Região) e intermediou um encontro com o presidente da Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo), deputado André do Prado (PL), na capital paulista.

Encontrou aconteceu na capital paulista, nesta quarta-feira (12) – Foto: Rodrigo Francischangelis/Prefeitura de Americana

O objetivo da reunião foi discutir a renovação do crédito outorgado do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços) para as indústrias têxteis paulistas, cujo vencimento está previsto para 31 de dezembro de 2024.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O crédito outorgado permite que as indústrias anulem o ICMS quando realizam vendas para outras empresas dentro do estado, como confecções, por exemplo.

Atualmente, o tributo pago de 12% pode ser abatido com um crédito declarado do mesmo valor. Esta medida foi adotada para minimizar os impactos dos incentivos fiscais oferecidos por outros estados.

Leonardo Sant’Ana, presidente do Sinditec, destacou que a não renovação desse crédito resultará em um aumento de 13 a 16% no preço final das mercadorias.

“As empresas da nossa região vão ficar totalmente fora do mercado. Hoje, mesmo com a outorga, a gente não ganha dos outros estados, mas levando em consideração a qualidade e a logística, com a outorga a gente consegue vender”, afirmou Sant’Ana em entrevista recente ao LIBERAL.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Entendimento

Chico Sardelli demonstrou apoio. “A reivindicação do setor é justa e precisamos defender a indústria têxtil e os empregos gerados. Colhemos boas informações no encontro com o deputado André do Prado. Vamos continuar trabalhando nessa causa, contando com o entendimento do Governo de São Paulo”, declarou.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Além dos representantes do Sinditec, participaram do encontro membros do Sinditêxtil-SP (Sindicato das Indústrias de Fiação e Tecelagem do Estado) e Sergio Kacas, secretário executivo da Frente Parlamentar do Desenvolvimento Econômico, da Indústria e do Comércio do Estado e em Prol dos Setores Automotivo, Supermercadista, Têxtil e de Confecções e do Gás Natural.