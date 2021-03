Com recorde de 50 novas mortes, RPT chega a 1.569 óbitos por Covid-19

Somente Hortolândia comunicou 25 óbitos nesta terça-feira; entre as vítimas da região, quatro tinham menos de 30 anos

As cinco cidades da RPT (Região do Polo Têxtil) comunicaram nesta terça-feira (23) um total de 50 novas mortes pelo novo coronavírus (Covid-19). É o maior número já informado em um único dia na região, que é formada por Americana, Hortolândia, Nova Odessa, Santa Bárbara d’Oeste e Sumaré.

Diariamente, as prefeituras divulgam os boletins com casos positivos, descartados, suspeitos e óbitos, que são confirmados após a realização de exames. A morte mais antiga aconteceu em 25 de fevereiro, enquanto as demais foram entre a semana passada e esta.

A cidade que impulsionou a estatística desta terça-feira foi Hortolândia, com 25 mortes. Dentre as vítimas, duas tinham menos de 30 anos: uma mulher de 27 e um homem de 28, ambos com comorbidades.

O perfil das 25 vítimas:

– homem de 58 anos, sem comorbidades, que estava internado no Hospital Mário Covas e faleceu no dia 7 de março;

– mulher de 55 anos, sem comorbidades, que estava internada no Hospital Mário Covas e faleceu no dia 10 de março;

– mulher de 71 anos, sem comorbidades, que estava internada na UPA do Jardim Amanda e faleceu no dia 23 de março;

– mulher de 52 anos, com comorbidades, que estava internada no Hospital Estadual de Sumaré e faleceu no dia 20 de março;

– homem de 48 anos, sem comorbidades, que estava internado em um hospital de Santa Bárbara d’Oeste e faleceu no dia 25 de fevereiro;

– homem de 70 anos, sem comorbidades, que estava internado na UPA Rosolém e faleceu no dia 13 de março;

– homem de 28 anos, com comorbidades, que estava internado na Unidade Respiratória do Nova Hortolândia e faleceu no dia 22 de março;

– mulher de 54 anos, com comorbidades, que estava internada na Unidade Respiratória do Nova Hortolândia e faleceu no dia 21 de março;

– homem de 40 anos, com comorbidades, que estava internado na Unidade Respiratória do Nova Hortolândia e faleceu no dia 20 de março;

– homem de 90 anos, sem comorbidades, que estava internado no Hospital Mário Covas e faleceu no dia 17 de março;

– homem de 62 anos, sem comorbidades, que estava internado na Unidade Respiratória e faleceu no dia 5 de março;

– homem de 66 anos, com comorbidades, que estava internado na Unidade Respiratória e faleceu no dia 16 de março;

– homem de 67 anos, com comorbidades, que estava internado na Unidade Respiratória e faleceu no dia 19 de março;

– mulher de 85 anos, com comorbidades, que estava internada na Unidade Respiratória e faleceu no dia 19 de março;

– homem de 49 anos, sem comorbidades, que estava internado na Unidade Respiratória e faleceu no dia 18 de março;

– mulher de 66 anos, sem comorbidades, que estava internada no Hospital Mário Covas e faleceu no dia 20 de março;

– mulher de 52 anos, com comorbidades, que estava internada no Hospital Mário Covas e faleceu no dia 20 de março;

– homem de 59 anos, com comorbidades, que estava internado no Hospital Mário Covas e faleceu no dia 20 de março;

– mulher de 66 anos, com comorbidades, que estava internado no Hospital Mário Covas e faleceu no dia 20 de março;

– mulher de 27 anos, com comorbidades, que estava internada no Hospital Mário Covas e faleceu no dia 20 de março;

– mulher de 61 anos, com comorbidades, que estava internada na Unidade Respiratória do Nova Hortolândia e faleceu no dia 22 de março;

– mulher de 43 anos, com comorbidades, que estava internada num hospital de Arthur Nogueira e faleceu no dia de 20 de março;

– homem de 58 anos, com comorbidades, que estava internado no hospital PUC Campinas e faleceu no dia 4 de março;

– mulher de 45 anos, com comorbidades, que estava em casa quando faleceu no dia 7 de março;

– mulher de 65 anos, com comorbidades, que estava internada no Hospital Estadual de Sumaré e faleceu no dia 17 de março;

Hortolândia soma 10.403 casos confirmados de Covid-19, com 342 mortes. Existem 122 pacientes internados, dos quais 66 já testaram positivo e 56 estão em investigação.

Já Sumaré confirmou 13 novas mortes, incluindo o de uma mulher de apenas 23 anos, que tinha comorbidades. É a cidade da RPT com o maior número de casos positivos e mortes: 466. Os detalhes dos óbitos:

– 19/03: Homem de 65 anos, com comorbidades. Estava internado no Hospital Samaritano Campinas;

– 19/03: Homem de 79 anos, com comorbidades. Estava internada no Hospital Unimed Campinas;

– 21/03: Mulher de 68 anos, com comorbidades. Estava internada na UPA Macarenko;

– 20/03: Mulher de 66 anos, com comorbidades. Estava internada na UPA Macarenko;

– 19/03: Mulher de 79 anos, com comorbidades. Estava internada no Hospital Estadual de Sumaré;

– 16/03: Homem de 45 anos, sem comorbidades. Estava internado no Hospital Municipal de Paulínia;

– 17/03: Mulher de 39 anos, com comorbidades. Estava internada no Hospital e Maternidade Celso Pierro;

– 22/03: Homem de 66 anos, com comorbidades. Estava internado na UPA Macarenko;

– 19/03: Mulher de 89 anos, com comorbidades. Estava internada na UPA Macarenko;

– 16/03: Homem de 42 anos, sem comorbidades. Estava internado na UPA Macarenko;

– 21/03: Mulher de 86 anos, com comorbidades. Estava internada na UPA Macarenko;

– 21/03: Homem de 67 anos, com comorbidades. Estava internado na UPA Macarenko;

– 23/03: Mulher de 23 anos, com comorbidades. Estava internada no Hospital Estadual de Sumaré

Americana confirmou sete novas mortes, chegando a 339 óbitos. São 13.057 casos positivos no município.

Já Santa Bárbara d’Oeste acumula 11.722 casos confirmados, com 328 óbitos. Três deles comunicados nesta terça:

– mulher de 28 anos, que faleceu no dia 22 de março;

– mulher de 64 anos, que faleceu no dia 23 de março;

– homem de 65 anos, que faleceu no dia 23 de março;

E, por fim, Nova Odessa confirmou duas novas mortes por Covid-19: uma idosa de 64 anos e outra de 67. A cidade bateu o recorde de novos casos positivos em 24 horas, com mais 113 testes positivos. São 2.948 casos confirmados, com 94 mortes.