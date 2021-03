HM bate recorde de internados ao ampliar leitos de enfermaria em 82,6%

Mesmo com aumento, todas as unidades de enfermagem estação ocupadas nesta terça-feira; cidade confirma mais sete mortes

Único hospital público da cidade tinha 23 leitos desse tipo na segunda, mas ampliou a estrutura para 42 - Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, ampliou em 82,6% o número de leitos de enfermagem (sem respiradores) e bateu um novo recorde de internados pelo novo coronavírus (Covid-19) nesta terça-feira (23).

O único hospital público da cidade tinha 23 leitos desse tipo na segunda-feira (22), mas ampliou a estrutura para 42. Mesmo com a elevação, todos estão ocupados nesta terça-feira.

Já sobre os leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva), 17 dos 21 estão em uso. No total, são 59 pacientes internados no HM, um recorde desde o início da pandemia em março do ano passado.

“O Hospital Municipal elevou para 21 o número de respiradores, tendo feito a locação de três equipamentos. Além disso, o HM também ampliou a oferta de leitos de contingenciamento, chegando a 42 nesta terça-feira”, informou a prefeitura, em nota.

Considerando o HM e os três hospitais particulares (São Lucas, São Francisco e Unimed), a taxa geral de ocupação de leitos para Covid-19 no município é de 94% com respiradores (64 de 68) e de 97% sem respiradores (99 de 102). Confira a ocupação em cada hospital:

HM – 81% com respiradores (17 de 21) / 100% sem respiradores (42 de 42)

São Lucas – 100% com respiradores (12 de 12) / 94% sem respiradores (15 de 16)

São Francisco – 100% com respiradores (11 de 11) / 86% sem respiradores (12 de 14)

Unimed – 100% com respiradores (24 de 24) / 100% sem respiradores (30 de 30)

Ainda nesta terça-feira, Americana confirmou sete novas mortes provocadas pela Covid-19. Agora, a cidade soma 13.057 casos positivos, com 339 óbitos. Confira o perfil das vítimas: