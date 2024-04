Cidades da região ficam sem vacina bivalente contra Covid-19

Os municípios que compõem a RPT (Região do Polo Têxtil) confirmaram ao LIBERAL, nesta quinta-feira (11), que não possuem ou estão usando as últimas doses da vacina bivalente contra a Covid-19 de seus estoques.

O imunizante é recomendado a grupos prioritários, como idosos, gestantes e imunossuprimidos, devido ao aumento da proteção ao vírus e suas mutações.

O CVE (Centro de Vigilância Epidemiológica) do Estado de São Paulo justificou que, nos meses de fevereiro, março e abril, o Ministério da Saúde realizou um repasse de doses contra o coronavírus inferior ao solicitado pelos GVEs (Grupos de Vigilância Epidemiológica).

O ministério foi procurado pela reportagem, mas não respondeu.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Na região, apenas duas cidades ainda possuem alguma dose da vacina. Americana disse que o estoque está na fase final e não há mais doses para serem repostas.

Já Nova Odessa apontou que os estoques das UBSs (Unidades Básicas de Saúde) são suficientes até o final desta semana. As sobras serão utilizadas no plantão deste sábado, na UBS 7, do Jardim Nossa Senhora de Fátima.

Santa Bárbara d’Oeste afirmou que está sem o imunizante, assim como Sumaré. Por fim, Hortolândia informou que está com falta da vacina bivalente há cerca de 30 dias e que as últimas doses foram aplicadas na semana passada.

Ao LIBERAL, todas as cidades da RPT destacaram que solicitaram novas remessas para o Governo do Estado e que aguardam os envios.

Segundo a Prefeitura de Hortolândia, o órgão estadual não deu previsão para redirecionamento de mais doses da vacina. A administração ainda ressaltou que “a falta da vacina é geral aqui na nossa região.”

À reportagem, o CVE também não informou um prazo para suprir a demanda e disse que aguarda o recebimento de novas doses por parte do Programa Nacional de Imunizações para enviar aos GVEs.

Indicada a públicos prioritários, a vacina bivalente é produzida pela Pfizer e adquirida pelo Ministério da Saúde.

O órgão federal é responsável por enviar as remessas para os governos estaduais, que apenas distribuem para os municípios gerirem o calendário de vacinação.

Receba as notícias de Americana e região no seu e-mail * campo obrigatório Email *

/* Add your own Mailchimp form style overrides in your site stylesheet or in this style block. We recommend moving this block and the preceding CSS link to the HEAD of your HTML file. */