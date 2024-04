Idosa morre após ser esfaqueada por policial militar em Limeira; filha fica ferida ao tentar intervir

Marizete Fernandes do Nascimento, de 60 anos, morreu após ser esfaqueada por policial militar - Foto: Reprodução

Uma idosa de 60 anos, identificada como Marizete Fernandes do Nascimento, morreu nesta segunda-feira (29), em Limeira, após ser esfaqueada por um policial militar, que estava fora do seu horário de trabalho. A filha da vítima tentou intervir, mas também foi ferida pelo policial e segue internada.

O crime aconteceu na casa onde o autor mora de aluguel, que pertence à vítima, e teria ocorrido após uma discussão por falta de manutenção no imóvel.

À PM, a filha, de 38 anos, relatou que ela e a mãe foram até o imóvel, localizado na Estrada Alcídia Scomparim, também conhecida como Estrada da Balsa, na manhã desta segunda-feira para capinarem a frente da residência, que estava com o mato alto, e houve uma discussão com o PM, locatário do imóvel, sobre a manutenção da casa.

Elas foram embora, mas, mais tarde, no mesmo dia, as duas voltaram ao local, por volta de 17h30, e segundo o PM, a vítima teria entrado no imóvel para cobrar que ele cuidasse do local. Ainda de acordo com o agressor, após ele se negar a fazer a manutenção, ela teria ido para cima dele com uma enxada e o atingido. Ele relatou ainda que, no momento em que elas chegaram, ele estava cortando cana e usou o facão que estava em suas mãos para se defender da agressão e atingiu a vítima.

A filha de Marizete, ao presenciar a mãe sendo esfaqueada, tentou intervir e também foi ferida, na região do tórax, pelo PM.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e constatou o óbito de Marizete ainda no local. Já a filha foi socorrida à Santa Casa de Limeira com ferimento no tórax e suspeita de um braço quebrado, conforme consta no registro policial.

Em depoimento à PM, o suspeito confessou o crime e disse também que faz uso de medicamentos controlados.

Segundo consta no boletim de ocorrência, o PM foi rapidamente levado ao plantão policial de Limeira para evitar um possível linchamento e ele foi autuado em flagrante por homicídio consumado e tentado.

Conforme apurou o LIBERAL, o PM trabalha em Campinas e atuava apenas em serviços internos atualmente.