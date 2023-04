Governo amplia vacinação com dose bivalente para pessoas acima de 18 anos

Com a decisão do Ministério da Saúde, 97 milhões de pessoas passam a estar aptas a receber o imunizante

O Ministério da Saúde decidiu ampliar nesta segunda-feira, 24, a aplicação das doses de reforço bivalentes contra a Covid-19 para todas pessoas acima de 18 anos e que já tenham completado o esquema vacinal primário com duas doses monovalentes.

Com a decisão da pasta, 97 milhões de pessoas passam a estar aptas a receber o imunizante. Até o momento, 10 milhões já receberam a proteção, que faz parte do Movimento Nacional pela Vacinação.

“A ciência voltou e precisamos retomar a confiança da população nas vacinas, é uma missão de todos nós”, afirmou a ministra da Saúde, Nísia Trindade, por meio de nota. Ethel Maciel, secretária da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente (SVSA), reforçou a importância da vacinação: “É fundamental para prevenir o surgimento de complicações decorrentes da doença”.

Segundo especialistas, a vacina bivalente é a mais eficiente dentre as disponíveis porque induz a produção de anticorpos contra a cepa original do vírus SarsCov-2 e também contra as novas variantes que surgiram ao longo da pandemia e hoje são predominantes.

Até a ampliação, a vacina bivalente estava autorizada apenas para grupos prioritários, como idosos acima de 60 anos, pessoas imunocomprometidas ou com deficiência permanente a partir de 12 anos de idade, indígenas, ribeirinhos e quilombolas, gestantes e puérperas e profissionais da área da saúde.

Agora, estão aptos a tomar a dose bivalente quem já tomou doses de vacinas monovalentes (Coronavac, Astrazeneca ou Pfizer) como esquema primário ou como dose de reforço, há pelo menos quatro meses. Quem ainda não completou o ciclo vacinal, e está com alguma dose de reforço em atraso, deve procurar as unidades de saúde, segundo o Ministério da Saúde.