Cratera se abre em quadra de condomínio vizinho à obra do metrô em SP

Uma cratera se abriu na quadra esportiva de um prédio na avenida Ministro Petrônio Portela, na Freguesia do Ó (zona norte de São Paulo), nesta segunda-feira, 20. A avenida precisou ser interditada próximo da rua João Pereira, e três linhas de ônibus tiveram seus itinerários alterados. A cratera é provável efeito das escavações da futura estação de metrô Itaberaba-Hospital Vila Penteado, da linha 6-Laranja, que acontecem perto dali.

A concessionária Linha Uni, responsável pela obra do metrô, informou em nota que “a região já era monitorada devido a esta condição atípica do solo e sua interface com as escavações do túnel com a tuneladora Norte”. Segundo a empresa, equipes técnicas do projeto e da concessionária Linha Uni foram ao local e concluíram que não há indicativo de riscos aos imóveis do entorno.

“A equipe da CET foi imediatamente acionada e a situação está controlada e segue estável. A área permanece isolada e as equipes técnicas estão trabalhando para recondicionar o solo, com previsão de normalização o mais breve possível. As equipes também seguem monitorando a área e seu entorno”, conclui a nota.