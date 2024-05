Bill dá tapa em celular de servidor de Nova Odessa e caso vai para a polícia

O servidor da Prefeitura de Nova Odessa Marcos Paulo dos Santos, de 51 anos, alega ter sido agredido e registrou um boletim de ocorrência contra o ex-prefeito do município Benjamim Bill Vieira de Souza (PL), na manhã desta sexta-feira (3).

O funcionário recebeu um tapa no celular enquanto fazia questionamentos e gravava uma visita de Bill à sede da Coopersonhos (Cooperativa de Trabalho de Materiais Reutilizáveis e Recicláveis de Nova Odessa), no Jardim Conceição.

Momento em que Bill da tapa na direção do celular do servidor – Foto: Reprodução / Divulgação

Ao LIBERAL, a assessoria do ex-chefe do Executivo novaodessense negou qualquer tipo de agressão e disse que o servidor agiu, em determinado momento da abordagem, de “maneira provocativa e passou a fazer comentários pejorativos sobre as conquistas da gestão de Bill”.

Por sua vez, a prefeitura repudiou veementemente o ato e afirmou que está “prestando apoio ao servidor agredido, que registrou o caso junto à Polícia Civil e já realizou exame de corpo de delito”.

O caso aconteceu na manhã desta sexta. Segundo Marcos Paulo, que trabalha como motorista de caminhão, Bill chegou à cooperativa por volta das 10h e subiu na traseira do veículo que ele dirigia, para conversar com funcionários. “Ele falava que iria entrar para ajudar os coletores, que iria ajudar a cooperativa”, contou à reportagem.

Ainda conforme relato do servidor, ele desceu do caminhão e começou a filmar o ex-prefeito, que também deixou o veículo e passou cumprimentar pessoas ao redor.

A sequência da situação foi gravada e o LIBERAL teve acesso ao vídeo. Nas imagens, Marcos Paulo se aproxima e faz vários questionamentos a Bill, como “caso você ganhe, o que vai fazer para nós?”, “no que você ajudou os funcionários [da prefeitura]?” e “quais benfeitorias você fez para os servidores?”.

O ex-prefeito responde, enquanto dá tapas, de forma irônica, no peito do motorista. Após a última pergunta do servidor, no entanto, o vídeo mostra Bill dando um tapa na direção do celular, que cai ao chão. A gravação é interrompida.

A partir daí, segundo Marcos Paulo, o ex-prefeito “foi para cima, tentou pegar o celular para quebrá-lo, mas não conseguiu e foi segurado por um assessor”.

Bill, que atualmente é assessor especial parlamentar do deputado estadual André do Prado (PL), negou qualquer tipo de agressão e disse que está sofrendo perseguição política após ter confirmado pré-candidatura ao Executivo nas eleições deste ano, afirmando ainda que a visita à Coopersonhos se deu “para levantar demandas públicas envolvendo a entidade”.

O motorista registrou um boletim de ocorrência na Delegacia de Nova Odessa. O caso foi classificado como lesão corporal e o servidor tem até seis meses para representar contra o ex-prefeito.