Mãe e filha são atropeladas na Avenida Av. Ampélio Gazzetta, em Nova Odessa

Veículo passou por cima de uma mureta e caiu num declive - Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Uma menina de 12 anos e a mãe sofreram ferimentos leves após serem atropeladas por um carro na Avenida Ampélio Gazzetta, em Nova Odessa, por volta das 12h15 desta sexta-feira (17).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motorista, por motivo desconhecido, havia perdido o controle o veículo.

Ainda segundo a corporação, as vítimas estavam sentadas no meio-fio quando o automóvel as atingiu. Ambas foram levadas ao Hospital e Maternidade Municipal Dr. Acílio Carreon Garcia. O motorista também ficou apenas com ferimentos leves.

O acidente aconteceu em frente à Faculdade e Colégio Network, quase no limite com Sumaré. Após o atropelamento, o carro passou por cima de uma mureta e caiu num declive.

A Polícia Militar também compareceu no local, assim como uma ambulância municipal. Conforme o LIBERAL apurou no local, a mãe estaria grávida de quatro meses.