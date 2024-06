MP pede indenização de R$ 500 mil para irmãos de ganhador da Mega-Sena sequestrado

O Ministério Público pediu à Justiça uma indenização por danos morais e materiais que chega a R$ 500 mil aos irmãos do ganhador da Mega-Sena que foi sequestrado e morto em Hortolândia. O pagamento, se aceito pelo juiz do caso, deverá ser feito pelos cinco acusados do crime, ocorrido em setembro de 2022.

O pedido de indenização consta nos memoriais apresentados pela promotoria no mês passado. O processo se encontra em uma fase em que o MP e os advogados de defesa apresentam as chamadas alegações finais, antes de a ação ser julgada.

O milionário Jonas Lucas Alves Dias, de 55 anos, morreu após ser sequestrado em Hortolândia – Foto: Reprodução / Facebook

De acordo com a promotoria, os cinco réus devem pagar R$ 50 mil cada um para dois irmãos de Jonas Lucas Alves Dias. Além disso, também devem ser condenados ao pagamento de R$ 21.600,40, retirados da conta da vítima durante a ação criminosa.

Os cinco são acusados pelos crimes de extorsão mediante sequestro com morte – cuja pena pode chegar a 30 anos de prisão – e associação criminosa.

Em manifestações apresentadas à Justiça durante o processo, os réus deram versões diferentes para o caso. Parte deles admitiu ter participado do crime, enquanto outros negaram ou disseram que não tiveram envolvimento total.

Jonas, que ganhou um prêmio de R$ 47,1 milhões em um jogo da Mega-Sena em 2020, era morador do bairro Jardim Rosolen, em Hortolândia. Mesmo milionário, ele manteve um estilo de vida considerado simples.

Na manhã do dia 13 de setembro, porém, ele foi arrebatado por criminosos, que o levaram para um cativeiro, onde ficou cerca de 20 horas em poder dos sequestradores. Agredido, ele foi abandonado às margens da Rodovia dos Bandeirantes (SP-348), chegou a ser socorrido, mas morreu. Após abandoná-lo na rodovia, os criminosos ainda tentaram transferir R$ 3 milhões, sem sucesso.

O caso ganhou repercussão nacional. Investigação da Deic (Divisão Especializada de Investigações Criminais) de Piracicaba, entretanto, conseguiu encontrar os suspeitos do crime. Entre eles, estavam moradores de Santa Bárbara d’Oeste.

Para o Ministério Público, não há dúvidas do envolvimento dos acusados no sequestro. A promotoria ressaltou nos memoriais apresentados uma farta quantidade de provas, como imagens de câmeras de segurança, quebras de sigilo bancário e telefônico e depoimentos. Ainda não

há previsão para que o caso seja julgado.