Morre idoso que foi baleado durante tentativa de assalto em Hortolândia

Francisco Graciano De Souza, de 62 anos, estava internado em estado grave no Hospital Mário Covas, mas não resistiu aos ferimentos

Morreu nesta quarta-feira (10), o idoso de 62 anos que estava internado em estado grave no hospital municipal da cidade, após ser baleado no abdômen durante uma tentativa de assalto, que aconteceu no último dia 4, em Hortolândia.

A vítima, identificada como Francisco Graciano De Souza estava internada no Hospital Mário Covas desde o dia do crime, mas não resistiu aos ferimentos.

Francisco foi baleado por um homem em uma moto, no Residencial São Luiz, em Hortolândia. O criminoso fugiu sem levar nada

Segundo apurou o LIBERAL na ocasião, por volta das 5h30 de quinta-feira (4), a vítima saía de sua casa a caminho de um estacionamento para buscar seu veículo, um Fiat Fiorino, na Rua Joaquim Maurício da Silva, quando foi rendido pelo assaltante, que estava em uma moto e utilizava capacete, atrapalhando a identificação.

Vídeos de câmeras de segurança, que já foram enviados à Polícia Civil, mostram o momento em que o homem caminha até ao estacionamento e é seguido pelo criminoso, que tenta abordá-lo. A vítima corre, e novamente o assaltante vem atrás dele, atira e depois foge.

Os investigadores do 2º Distrito Policial, no Jardim Amanda, estão analisando as imagens, mas o criminoso ainda não foi identificado. O delegado Yan Loui Adania de Queiroz acompanha o caso, que passa a ser tratado agora como latrocínio.

Colaborou Cristiani Azanha