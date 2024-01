Homem é baleado no abdômen durante tentativa de assalto em Hortolândia

Um homem de 62 anos foi baleado no abdômen durante uma tentativa de latrocínio que ocorreu na manhã desta quinta-feira (4), no Residencial São Luiz, em Hortolândia. O criminoso, que conduzia uma motocicleta, fugiu sem levar nada. A vítima foi socorrida em estado grave ao Hospital Mário Covas.

Por volta das 5h30, a vítima saía de sua casa a caminho de um estacionamento para buscar seu veículo, um Fiat Fiorino, na Rua Joaquim Maurício da Silva, quando foi rendido por um assaltante que usava capacete e ocupava uma motocicleta.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Vídeos de câmeras de segurança, que já foram enviados à Polícia Civil, mostram o momento em que o homem caminha até ao estacionamento e é seguido pelo criminoso, que tenta abordá-lo. A vítima corre, e novamente o assaltante vem atrás dele, atira e depois foge.

Instantes depois, a vítima liga para filha avisando que sofrera uma tentativa de assalto e que tinha sido baleado. A gravação flagra o momento em que a vítima cai na calçada, com esforço atravessa a rua e cai. Depois levanta os braços pedindo ajuda.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

O homem foi socorrido ao hospital, onde permanece internado em estado grave.

A Polícia Militar fez patrulhamento na região, mas nenhum suspeito foi preso. Os investigadores do 2º Distrito Policial, no Jardim Amanda. estão analisando as imagens, mas o criminoso ainda não foi identificado. O delegado Yan Loui Adania de Queiroz acompanha o caso.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

A filha da vítima disse à polícia que seu pai mora em uma residência que não possui abrigo ou garagem para o veículo e, por isso, o guarda em um estacionamento próximo, que oferece segurança patrimonial. O homem trabalha com serviços de entrega, o que justifica o uso constante do veículo.

Acredita-se que, devido ao fato de levantar-se todos os dias por volta das 5h, ele tenha sido observado por pessoa ou pessoas que assimilaram seu comportamento, cotidiano e, com base nisso, planejaram o roubo.