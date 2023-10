Ex-namorado confessa que matou mãe e filho por cobrança de dívida

Uma cobrança de dívida teria motivado César Francisco Moranza Júnior, 53, a assassinar a sua ex-namorada, Fernanda Silva Bim, 44, e o filho dela, Maurício Silva, 26.

O suspeito se apresentou à Delegacia de Polícia de Hortolândia, na tarde desta terça-feira (10), e confessou os crimes.

A Polícia Civil pediu o mandado de prisão temporária de César, que foi decretada pela Justiça pelo período de 30 dias — que pode ser prorrogado pelo mesmo período.

Fernanda Silva Bim e Maurício Silva Ferreira estavam desaparecidos – Foto: Divulgação

Ele também revelou que o corpo da mulher estava perto da Usina de Cillo, em Santa Bárbara d’Oeste, onde foi encontrado por volta das 17h desta terça (10) pela GCM (Guarda Civil Municipal) e a Polícia Civil.

Embora a tendência é de que o cadáver seja de Fernanda, a identificação ainda não confirmada.

Por sua vez, o corpo de Maurício foi encontrado na última sexta-feira (6), na mesma região, e identificado nesta terça.

Ambos tiveram as pernas e braços decepados e foram encontrados em estado avançado de decomposição.

No caso da mulher, a mandíbula foi quebrada e os cabelos puxados — o que indica, segundo a investigação, uma possibilidade de ela ter sido arrastada em meio ao canavial.

Fernanda e Maurício, moradores do Jardim Amanda, em Hortolândia, foram vistos pela última vez no dia 3 deste mês.

De acordo com a polícia, a mulher teria emprestado dinheiro a César quando ainda estavam namorando, mas eles terminaram o relacionamento e o homem não devolveu o valor — que seria usado para investimentos.

Fernanda teria feito várias cobranças ao ex, antes de ele ligar marcando um local para a devolução do empréstimo.

Ela aceitou o encontro, mas ficou com medo e por isso chamou o filho para ir junto.

Bateu na mãe da ex-namorada

No local, segundo a investigação, César agrediu e matou mãe e filho, e na sequência foi para a casa da família da ex-namorada, onde agrediu a mãe de Fernanda, Delma Aparecida da Silva Bim, 67.

Delma foi encontrada com diversos ferimentos e encaminhada em estado grave ao Hospital Mário Covas, em Hortolândia, onde está internada.

Por fim, o suspeito teria fugido com o carro de Maurício, um Hyundai HB20, e levado os corpos para Santa Bárbara d’Oeste, em um canavial da Usina de Cillo.

O veículo foi encontrado no Jardim São Domingos, em Campinas, nesta segunda-feira (9).

César irá responder por homicídio, ocultação de cadáver e roubo com lesão corporal grave. As investigações seguirão no 2º DP de Hortolândia.