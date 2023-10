Corpo é localizado em canavial perto da Usina de Cillo, em Santa Bárbara

O corpo de uma pessoa em avançado estado de decomposição foi localizado em um canavial perto da Usina de Cillo, na região do Santa Rita, em Santa Bárbara d’Oeste, no início da noite desta sexta-feira.

Caso foi registrado no plantão policial do município – Foto: Claudeci Junior/Liberal

Um trabalhador que passava no local acionou a GCM (Guarda Civil Municipal).

Em decorrência da situação do cadáver, não foi possível constatar, inicialmente, se seria de homem ou mulher, ou ainda se teria sido vítima de violência. Nenhum documento foi localizado nas imediações.

Até até às 21h, o local ainda permanecia preservado pela Guarda até a chegada dos peritos do IC (Instituto de Criminalística). Somente depois o registro do boletim de ocorrência foi feito no plantão policial.

Posteriormente, o corpo será encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Americana para tentar confirmar a causa da morte e a identidade da vítima. O laudo deve ficar pronto no período de 30 dias.

A apuração sobre o caso será realizada pela Polícia Civil.