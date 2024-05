Motorista é detido alcoolizado durante operação na Festa do Peão de Hortolândia

Um motorista foi detido após teste do bafômetro detectar 0,52 MG/L de álcool em seu organismo durante a Operação Festa do Peão Hortolândia, realizada pela PM (Polícia Militar, neste sábado (18). O homem foi conduzido à delegacia do município e liberado.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O condutor dirigia um Fiat Strada quando foi parado pela operação da PM, que está sendo realizada em todos os dias da Festa do Peão de Hortolândia. A polícia solicitou a realização do teste do etilômetro e o homem aceitou.

Ao ser constatado o álcool no organismo do motorista, ele confessou ter ingerido bebida alcoólica durante a tarde. Em busca pelo RG do condutor, a polícia descobriu que ele tem ficha criminal, mas não foi possível verificar as contravenções ou crimes.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

O motorista então foi conduzido à Delegacia de Hortolândia, onde realizou a coleta de sangue para exames e foi liberado.

Durante a operação deste sábado, a PM fiscalizou 75 carros.