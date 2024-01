Considerada 100 vezes mais forte do que a maconha comum, a k9 já foi encontrada na região no ano passado

Porções da droga sintética k9, conhecida como “droga zumbi”, foram novamente localizadas e apreendidas pela Dise (Delegacia de Investigações Gerais) de Americana. Desta vez, os policiais acharam 19 porções perto de um córrego no Jardim Nova Hortolândia, em Hortolândia, nesta sexta-feira (26).

O entorpecente criado em laboratório é considerado 100 vezes mais forte do que a maconha.

Drogas apreendidas peça Dise em Hortolândia – Foto: Dise / Divulgação

Os policiais também encontraram 17 unidades da chamada ‘dry’, que também é derivada da maconha e comercializada em “selos”, além de sete porções de cocaína e 21 de crack.

Na ocasião, um lavador de carro de 21 anos foi preso e um adolescente de 16 anos apreendido, suspeitos de envolvimento com o tráfico.

De acordo com os policiais, os investigadores estiveram no local para checarem uma denúncia sobre o tráfico de drogas. Eles constataram que os dois suspeitos se revezando no atendimento aos usuários. Um deles recebia o dinheiro, enquanto o outro entregava pequenos objetos que coletava em uma pochete ou em uma sacola plástica, que estavam escondidas em uma área verde.

Os agentes fizeram um cerco no local e realizaram a abordagem. Com os suspeitos, os policiais encontraram os entorpecentes.

OUTROS CASOS

Em 2023, a mesma equipe realizou outras duas apreensões de K9, em Sumaré. Uma delas ocorreu em novembro, no bairro Portal Bordon 2. Foram localizados dois estudantes de 16 anos, flagrados vendendo a droga perto de uma área verde.

Em setembro, um estudante de 17 anos foi surpreendido com 33 porções de maconha, sete papelotes de cocaína e mais quatro porções de K9.

Nos dois casos, os menores foram levados à delegacia, mas depois liberados aos responsáveis.