Dise faz segunda apreensão de ‘droga zumbi’, em Sumaré

Apreensão da droga aconteceu no Portal Bordon 2, em Sumaré - Foto: Divulgação_Dise

Policiais civis da Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Americana realizaram duas apreensões de maconha sintética K9, conhecida popularmente como “droga zumbi”, em Sumaré, no período de um mês. Mais conhecida na região da cracolândia, em São Paulo, e 100 vezes mais forte do que a maconha comum, esse entorpecente ganhou o apelido devido ao alto grau de dependência do usuário.

O Ministério da Justiça e Segurança Pública explica que a droga faz parte dos canabinoides sintéticos, que são uma classe de substâncias psicoativas que imitam os efeitos do THC (Tetraidrocanabinol), mais conhecido princípio ativo da maconha, mas com maior potencial de causar intoxicações e encadear mais riscos quando comparados à droga de origem vegetal.

Na região, a localização mais recente da droga, realizada pela delegacia especializada, ocorreu nesta terça-feira (7), no Portal Bordon 2. Na ocasião, dois estudantes de 16 anos foram flagrados vendendo a droga perto de uma área verde.

Com eles, os investigadores localizaram duas porções de K9 e R$ 50. Após realizarem uma busca em um matagal nas imediações, os policiais encontraram mais 111 trouxinhas de maconha e 13 porções de cocaína.

Outra apreensão realizada pelos mesmos policiais ocorreu, no dia 10 de setembro, no bairro Bela Vista, também em Sumaré. Um estudante de 17 anos foi surpreendido com 33 porções de maconha, sete papelotes de cocaína e mais quatro porções de K9.

Nos dois casos, os menores foram levados à delegacia, mas depois liberados aos responsáveis.